Prisma | Gobernador Gallardo visitó a Claudia Sheinbaum

Cierra Enrique Galindo el año a marchas forzadas

RGC VISITA A CLAUDIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona visitó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para promover la colaboración en materia ambiental y aplicar algunos programas en la entidad potosinas, además abordaron otros temas y acordaron que ella vendrá pronto en visita oficial a San Luis Potosí.

SÍ SE VA.- El alcalde Enrique Galindo confirmó que el director general del Interapas, efectivamente se retira del organismo operador, y que este miércoles la Junta de Gobierno estaría resolviendo quién será su sucesor. El edil aclaró que Enrique Torres presentó su renuncia y que existe al menos un candidato a sucederlo, no adelantó el nombre.

“MI PASE” EN MATEHUALA.- Como parte de la primera etapa del Programa de Apoyo y Subsidio a Estudiantes (“Mi Pase”) que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en beneficio de 25 mil jóvenes de todo el Estado, se hizo la entregade tarjetas a cerca de 4 mil estudiantes de Matehuala de la UASLP, la Escuela Normal Superior de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, el Instituto Tecnológico, la Universidad Intercultural y de la Escuela Normal Experimental.

MARATÓNICA.- Se espera que la sesión del Congreso del Estado de este miércoles sea maratónica, porque se aprobarán dictámenes que tienen que ver con el presupuesto estatal, las cuotas y tarifas de agua, leyes de ingresos municipales y otros asuntos de gran relevancia para los potosinos, por el impacto que tendrá en sus bolsillos; en realidad tiene que privilegiarse el interés de la gente que no está para pagar más en ningún rubro.

NO CESA.- El alcalde Enrique Galindo está cerrando el año con mucha fuerza y con el intenso ritmo de trabajo que ha sostenido durante el primer año de administración. Ayer, en pleno diciembre, algo que no era común en San Luis Potosí, el presidente municipal arrancó una obra fundamental para el sur de la ciudad: la avenida Constitución. Esto gracias a la buena administración que ha llevado y a las economías en el gasto, que permitieron cerrar diciembre con pavimentaciones que no estaban consideradas originalmente.

BENEFICIO 50.- Por lo pronto, sigue vigente el programa “Beneficio 50” del Interapas que ofrece un subsidio en el pago del agua a grupos de población vulnerable. Para mayor información sobre el programa los interesados pueden comunicarse al teléfono de Acuatel 4441236400.

COESPO CAPACITA.- El Consejo Estatal de Población, en coordinación con el Instituto de Migración y Enlace Internacional, participa en la capacitación sobre el fenómeno de la migración a los enlaces municipales, con la finalidad de fortalecer políticas públicas en materia del fenómeno de la migración y movilidad que registra el estado.

SIGUE EL CAOS VIAL.- Las obras en la avenida Himno Nacional siguen generando un tremendo caos vial, que se ve agravado por la cercanía de la navidad y porque no hay elementos de la Policía Vial que se acerquen a poner orden en la zona, a pesar de que incluso hay escuelas, como las ubicadas en Coronel Romero.

IMPULSO AL TURISMO.- Durante la temporada decembrinas se tiene contemplado que Soledad de Graciano Sánchez reciba más de 15 mil turistas y para recibirlos se instaló un módulo de información en el kilómetro 4+500 de la carretera Matehuala, con el objetivo de promover los sitios turísticos que puedan ser de interés para la gente del resto del estado y de otras entidades como Guanajuato, Querétaro y Michoacán, entre otras.

CRECEN LOS RIESGOS.- Ante el aumento en los casos de enfermedades respiratorias registrados a consecuencia de los cambios bruscos de temperaturas en las cuatro zonas de San Luis Potosí, la Secretaría de Salud estaría analizando la posibilidad de que en el mes de enero del 2023 se pudiera regresar al uso preventivo del cubre bocas. Lo anterior lo informó la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIII Legislatura diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, quien hizo un llamado a la población en general para que atienda las recomendaciones de la secretaria de Salud.

MÁS SEGURIDAD.- El secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres, anunció que en los accesos carreteros se colocarán arcos detectores de matrículas vehiculares y video cámaras, por lo que esto permitirá fortalecer la seguridad de las y los potosinos, aunado a la división de caminos de la Guardia Civil Estatal, lo que reafirma el compromiso del gobierno gallardista en este tema.

POLICÍA DIGNA.- Como ha sido uno de los compromisos del presidente municipal, los esfuerzos por la dignificación de los policías municipales se mantienen, pues el alcalde Enrique Galindo anunció ayer que, como en el Ejército, las jubilaciones de los oficiales se harán en un grado superior. Además de eso, instruyó para generar las condiciones para que los y las policías accedan a créditos para la obtención de vivienda digna, sin duda, una prestación que mucho necesitan y que en el pasado nadie se las había otorgado.