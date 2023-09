Prisma | Gira de trabajo del gober por la Huasteca

Vehículos polarizados, ¿y la prohibición?

EN LA HUASTECA.- Previo a su II Informe, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona comienza este lunes una gira de trabajo por la Huasteca para iniciar varias obras de caminos en San Martín Chalchicuatla, Tamazunchale y Aquismón; mientras que en Xilitla va a inaugurar una Unidad Deportiva y en Ciudad Valles el C4 que dará una cobertura amplia en la región para prevenir y reducir la incidencia delictiva, la construcción se dejó en obra negra por el pasado gobierno pese a que era prioritaria y ahora se concluyó por el compromiso del mandatario en este tema.

AGRADECIDOS.- Sin esperarlo, un chofer de una pipa de Interapas, de nombre José Martín Aguilar, fue reconocido y aplaudido por vecinos del fraccionamiento Providencia, a los que el fin de semana atendió sin descanso hasta ya entrada la noche. “Se le veía cansado pero siempre fue atento y muy amable", dijo uno de los vecinos que agradeció su dedicación al trabajo.

RECONOCIMIENTO.- El gobierno estatal recibió el reconocimiento que avala la certificación y acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE), al cumplir los requerimientos del Modelo Nacional de Evaluación, tras el proceso a cargo del personal del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

APOYO A MUNICIPIOS.- En apoyo a la seguridad y la paz en las cuatro regiones del estado, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública firmó convenios de colaboración con 19 municipios prioritarios, por 47 millones de pesos para la certificación, profesionalización y equipamiento de elementos policiales, así como al fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura.

APARATOS AUDITIVOS.- Con la gestión de Ruth González Silva, presidenta del DIF Estatal, y en colaboración con una cadena comercial, entregó 100 auxiliares auditivos en apoyo de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad auditiva moderada, severa o profunda, como parte de los objetivos del organismo asistencialista de procurar el bienestar de los grupos sociales en condiciones de desventaja.

SEGURIDAD.- Aprovechando su presencia por el “Domingo de Pilas", vecinos del mismo fraccionamiento Providencia solicitaron presencia policiaca; le relataron que los asaltos están a la orden del día, como sucedió la semana pasada en las calles Florencia y Roma, donde maleantes acostumbran asaltar a mujeres y a estudiantes de secundaria.

¿QUE HAY DE FONDO?- Nadie se explica cómo es que los inspectores de Comunicaciones y Transportes o el mismo Tránsito Municipal, permiten que los taxis circulen con vidrios polarizados e incluso hasta con el parabrisas oscuro, cuando está prohibido en el reglamento y eso pone en riesgo al pasajero o pasajera, pues nadie puede ver lo que ocurre en el interior; y también los vehículos particulares andan en la misma con la tolerancia oficial.

GANDALLAS.- No es secreto la anarquía que genera el comercio informal en la ciudad pues brota por todas partes, pero de eso a que se apropien de la vía pública para incluso construir locales, ya es un abuso. En la cuchilla de Pedro Moreno y García Diego, el taquero ya mandó construir una estructura con techo de lona de varios metros para taparse el sol y la lluvia, como si la calle le perteneciera, como si fuera el dueño, y nadie dice algo.

POR CIERTO.- En la mayoría de las colonias populares de Soledad de Graciano Sánchez, se han apropiado de áreas verdes y nada se hace por obligar a los moradores a respetar, algunos hasta ya construyeron, ampliaron y remodelaron sus viviendas en esos sitios que eran para el esparcimiento, en fin.

BASURA.- Hay zonas en el bulevar del Río Santiago en donde está lleno de basura, como es atrás de un conjunto de condominios a la altura de Acceso Norte, además de otras zonas, en donde se ve que el problema no es quien hace la limpieza, sino la gente que no toma conciencia de la importancia de no dejar basura en la vía pública.

COLAPSÓ EL DRENAJE.- Vecinos de una carnicería en la calle de Negrete en pleno centro de Soledad denunciaron que debido a los desechos que generan, ya colapsó el drenaje de la zona, por lo que piden que los apoyen para poder solucionar el problema.

APRIETA EL PASO.- Cerca del segundo informe de gobierno, el Alcalde Enrique Galindo mantiene su intensa agenda de trabajo, por lo que los logros se van acumulando, como la puesta en funcionamiento de 40 kilómetros de fibra óptica por el bien de los potosinos y la inauguración de corredores viales semaforizados.

SE VE EN EL MUNDO.- Desde que tomó posesión, Galindo Ceballos se comprometió con la recuperación de calles y avenidas, lo que se refleja en más de 630 mil metros cuadrados, que contrastan con el abandono de los últimos años. Los avances son destacados nacional e internacionalmente, como el premio Pasaporte Abierto, que se obtuvo en materia de turismo y el reconocimiento de Banobras por mejorar la recaudación en predial, lo que da certeza a las obras y acciones.