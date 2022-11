Prisma | Futbol y balones gratis en la Plaza

FRAY DIEGO.- Por la noche las autoridades del estado entregarán la rehabilitación integral de la avenida Fray Diego de la Magdalena; es otra obra más que se ejecuta en tiempo récord porque hay una firme voluntad y empeño para continuar con la modernización de la ciudad; esta vialidad, que tiene un alto flujo vehicular, requería una intervención a fondo por tantos años de abandono oficial.

CALLE CERRADA.- Debido a obras que se realizarán sobre la calle Julián de los Reyes, en su tramo entre Damián Carmona e Independencia, en el Centro Histórico, fue cerrada ayer lunes y permanecerá así por al menos 30 días; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estableció las siguientes vías alternas: De norte a sur se podrán tomar las calles de Damián Carmona e Independencia con punto de desvío en Álvaro Obregón, mientras que en sentido contrario, se podrá tomar también la calle Damián Carmona con desvío por Mier y Terán para salir a Reforma.

MUNDIAL EN SLP.- Ya está todo listo en la Plaza de Fundadores para que antes de las 10 de la mañana de este martes, se transmita en pantalla gigante el partido de la Copa de Qatar entre la selección mexicana y la de Polonia; el gobernador del estado estará presente para apoyar al equipo mexicano y habrá balones de futbol para todos los asistentes y otras sorpresas.

BAJAN DELITOS.- Como resultado del trabajo del gobierno estatal, el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en San Luis Potosí una baja en varios delitos en los primeros 10 meses del presente año comparado con el anterior, en homicidios dolosos, secuestro, trata de personas, violencia familiar y robo a transporte; del mes pasado comparado con el 2021, descendieron el robo a casa habitación, el robo a autos y de motocicletas.

SIN CLASES POR VANDALISMO.- En la zona metropolitana hay escuelas que no pueden ser ocupadas por sus alumnos por los daños y desperfectos que registran, luego de haber sido vandalizadas y despojadas desde equipos de cómputo, sonido, tubería del agua, hasta la red eléctrica para su funcionamiento, reveló la presidenta de la Comisión de Educación, del Congreso del Estado diputada María Claudia Tristán Alvarado.

NUEVA CONVOCATORIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó la segunda convocatoria para el reclutamiento de elementos de la Guardia Civil, con lo que refrendó su compromiso de consolidar esta corporación y lograr que la entidad potosina alcance mejores niveles de seguridad y condiciones de paz. La primera generación entrará en servicio este diciembre para sumarse al operativo decembrino.

DENUNCIAN MALTRATO.- Vecinos de Prados Segunda Sección denuncian un caso de maltrato animal, cometido por una persona que vive en un cuarto, que antes era un modulo de la policía y que había quedado abandonado, ya que deja encadenada a una perra pitbull, mientras él se va, sin dejar comida o agua, por lo que piden que el caso sea atendido por la autoridad municipal.

EN VIVO.- En reunión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, fue aprobado el dictamen que reforma el párrafo cuarto del artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, con el objetivo de transparentar las sesiones de Cabildo de municipios de más de 90 mil habitantes, así lo informó la Presidenta de la Comisión la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón.

NO ACLARAN.- En redes sociales supuestos familiares de un policía sobreviviente de un ataque ocurrido hace unos días en el sur de la capital potosina, están solicitando recursos para gastos médicos con todo y número de tarjeta para depósitos ya que, supuestamente, el seguro de gastos médicos mayores no fue tal y la cobertura se le terminó. Los adormilados voceros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado no han procurado hacer una aclaración, ya no de la aparente terminación de la protección médica, sino al menos de que si la solicitud de los supuestos familiares no es

LO TOMAN COMO BASURERO.- Parece que el bulevar del Río Santiago les gusta más como basurero que como vialidad, ya que la gente sigue tirando sus bolsas de desechos ahí, en lugar de esperar el camión recolector en sus casas, como se puede apreciar en esta vialidad, en el tramo que atraviesa el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pues si bien se ve que regularmente hacen tareas de limpieza, también se ven enormes bolsas negras con basura, que se ve que acaban de tirar.