Prisma | Fue 2022, año de impulso a la Salud

Exhorto a evitar contagios de Covid-19

HOSPITAL CENTRAL.- Una de las acciones más relevantes del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de este año que concluye fue el rescate del Hospital Central, al concretar la firma con el INSABI, la puesta en marcha de la Central de Mezclas y la Unidad de Urgencias; y está en curso el equipamiento del hospital al recibirse ya 10 mil 130 bienes de los 11 mil 109 adjudicados por un monto de 744.2 millones de pesos. El próximo año estará en funcionamiento en su totalidad.

SEGE, PREVENTIVA.- Para garantizar el mejor regreso a clases, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado exhorta a las y los estudiantes las medidas de salud para evitar contagios de Covid-19, influenza y otras enfermedades respiratorias con el autocuidado como lavado de manos frecuente, uso de gel desinfectante y el uso de cubrebocas. La SEGE está atenta a las indicaciones de las autoridades de Salud de nivel federal y estatal.

CULTURA VIAL.- Las fiestas decembrinas han dejado en evidencia la mala cultura vial que conductores, motociclistas, ciclistas e incluso peatones tienen. No sólo hay trágicos accidentes vehiculares por el exceso de velocidad, también las personas de a pie no tienen la precaución de fijarse en ambos sentidos al momento de cruzar la calle, principalmente en el Centro Histórico. La gente está mal acostumbrada a pasar entre las calles sin revisar si hay semáforo en rojo o algún auto cerca, y luego se enojan porque estos no se detienen.

GASOLINA.- Las estaciones de servicio ya comienzan a registrar largas filas de automóviles que buscan llenar sus tanques antes de que termine el año, esto por la costumbre que quedó del llamado “gasolinazo” que por lo general se registraba al iniciar un año nuevo. ¿Qué nos deparará el 2023 en cuanto al precio de los combustibles?, mientras tanto el 2022 lo libraremos con costos no tan altos, a comparación de otros estados.

SLP CON RED SÍSMICA.- Pese a que el gobierno anterior recibió el recurso necesario para adquirir la Red Sísmica Estatal no lo hizo, por lo que fue hasta el actual gobierno que se cuenta ya con este sistema con estaciones sísmicas en Aquismón, Ciudad Valles, El Naranjo, Cerritos, Ciudad Fernández, Armadillo de los Infante, San Ciro de Acosta y Tamasopo, que se unen a la que ya se encontraba operando en Villa Hidalgo.

CERTIFICACIÓN.- Aunque los famosos puntos de acuerdo sirven para dos cosas, no estaría de más que a través del Congreso del Estado se les recuerde a los ayuntamientos, por ese medio, que cumplan con la ley y se certifique a los directores de seguridad pública. Seguramente.

MERCADO.- Tal y como esperaban los locatarios del mercado Revolución, en esta capital, la presencia de policías municipales solamente fue flor de un día y, desde hace tiempo, carecen de vigilancia. Temen a centroamericanos y a malvivientes que rondan ese centro de abasto, y más durante las madrugadas.

CUESTA DE ENERO.- Vale hacer caso a las constantes recomendaciones de las instancias encargadas de la economía del estado y del país. El flujo de dinero estos días de fin de año se vuelven incontrolables y en los primeros días del venidero año las arcas se ven vacías. Si aún cuenta con algo, guárdelo. Le ha de sacar de problemas en el inminente 2023.

CUÍDESE.- Insistimos en hacer valer todas las medidas de seguridad este fin de año e inicio del nuevo. La onda gélida continuará y con ello la exposición a posibles contagios de gripe, que ahora llega con todo. Y todo es influenza y Coronavirus. Los hospitales se empiezan a poblar y las muertes por ese virus ya suman 5 durante este mes. Evitemos mayores sustos y hagamos caso a las recomendaciones del sector salud, primordialmente el uso de cubrebocas.