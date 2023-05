Prisma | Finanzas supera recaudación 2023

Serán reconstruidos 100 escuelas

MÁS RECAUDACIÓN.- La Secretaría de Finanzas informó que en el primer trimestre se superó la recaudación del mismo periodo del año pasado en un 23.7%, lo que equivale a 301.3 millones más, de un total de mil 617.9 millones de pesos. Estos datos reflejan que hay contribuyentes cumplidos y confianza hacia el gobierno estatal porque esos recursos se regresan a la población en obras, programas y mejores servicios.

OBRA EDUCATIVA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio inicio a la reconstrucción de la escuela primaria Nereo Rodríguez Barragán (turno matutino) y Gabriel Oros Castillo (turno vespertino) del municipio de Soledad, con una inversión de 11 millones de pesos. Esta escuela es una de las 100 que serán intervenidas este año por el gobierno estatal, el rezago heredado en este rubro de espacios dignos y funcionales es considerable.

BENDITAS LLUVIAS.- La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó un operativo tras las lluvias del fin de semana y atendió varias emergencias en diferentes colonias, como árboles y postes de luz caídos, casas inundadas, entre otras; se coordinó con otros niveles de gobierno y el reporte en el interior del estado es de saldo blanco; la dependencia continúa en alerta porque se prevén más lluvias esta semana.

ESTUDIANTES.- Mujeres comprometidas con el estudiantado, son las nuevas responsables de la Federación Universitaria Potosina, la presidenta Miroslava González dijo sentirse orgullosa de ser la primera mujer presidenta en los 85 años del organismo del estudiantado, y 100 años de autonomía de la institución.

VILLA DE POZOS.- El Congreso del Estado recibió más de 35 mil firmas de vecinos de Villa de Pozos para dar inicio al procedimiento que lo va a convertir en municipio para definir su propio destino. Los promoventes se reunieron con el gobernador Ricardo Gallardo y les dio todo su apoyo y los acompañará en sus gestiones al igual que la bancada del PVEM, para lograr que se decrete la creación del nuevo municipio.

MANTENIMIENTO.- Es lo que le falta a algunos vehículos del ayuntamiento de Soledad para poder salir a trabajar, una muestra de ello fue una camioneta que iba jalada por otra, sobre la carretera a Matehuala, en donde viajaban trabajadores, que seguramente iban a las colonias a atender las secuelas del mal clima.

SERÁ MUNICIPIO.- Ya se entregaron las firmas y todos los requisitos para que Villa de Pozos se convierta en el municipio 59 de San Luis Potosí y eso ocurrirá en breve, pues el Congreso del Estado le dará trato preferencial para que en 2024 ya tenga su presupuesto y autoridades.

A LA VANGUARDIA.- El Congreso del Estado ha dado pasos importantes y gracias a la visión que han tenido se tienen avances importantes en varias áreas, entre ellas garantizarles a los jóvenes al participar en procesos de elección popular al bajar la edad a 18 años y en proteger a mujeres que son víctimas de violencia, al impedir que los agresores o deudores alimentarios puedan participar en cargos de elección popular o en la función pública.

UNOS SI, OTROS NO.- Cuando militantes del PRI colocaron mantas, carteles y pendones en la infraestructura urbana de la ciudad exigiendo la renuncia de su dirigente y al mismo tiempo regidor Elias Pesina, el ayuntamiento a través de Comercio ni tardo ni perezoso retiró todo porque “no había permiso”. Ahora que la ciudad, incluyendo los puentes de la Salvador Nava están saturados con propaganda de Morena apoyando a Claudia Sheimbaun, no se hace algo, que porque “necesitamos orden del INE”. Adio, ¿en serio?

NO HICIERON CASO.- A pesar de que la Policía Vial de Soledad hizo algunos cierres viales en las zonas donde cayeron árboles o incluso bardas, a muchos automovilistas poco les importó y las rompieron para poder circular, a pesar de que había gente trabajando, no les quedó de otra más que ponerse más estrictos y eso ya no les gustó a muchos.