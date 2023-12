Prisma | Espectáculo de aves migratorias

Derroche de consejeros Ceepac

ESPECTÁCULO EN EL TANGAMANGA.- Desde octubre el Parque Tangamanga I nos ofrece un espectáculo único: la presencia estacional de unas 130 especies de aves migratorias, provenientes de Alaska, Canadá, Estados Unidos y el norte de México, arriban patos, garzas, pelícanos y pájaros de distintos tamaños y colores, el lago mayor y el bosque les ofrecen condiciones óptimas para su estancia; la dirección del parque podría hacer visitas guiadas a los visitantes para conocer más de estas aves y sus ciclos migratorios, pero no parece interesada.

MILLONES AL AGUA.- En un gesto proactivo hacia la seguridad pública, se asigna una cantidad equivalente para reforzar este rubro y es digno de mención el compromiso destacado con la gestión del agua, asignando 50 millones de pesos para el Plan Emergente de Agua, una medida que aborda de frente los desafíos relacionados con este recurso vital.

EVALUACIÓN DEL GABINETE.- La última evaluación del año del gabinete gallardista, que se realiza a través del Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental, arrojó que más del 60 por ciento de las dependencias aparecen con una calificación alta, es un avance significativo y debe servir de acicate para el porcentaje restante de funcionarios que se colocó en una posición media y solo evidencia su conformismo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona los conminó a hacer un mayor esfuerzo.

ALISTAN MALETAS.- Diputados ya alistan las maletas para irse a la campaña desde el mismo 2 de enero que arranca el proceso electoral; los que buscarán reelección no necesitan pedir licencia pero esta mal visto que sigan cobrando y distraigan su tiempo en campaña, otros se tendrán que ir porque se postularán para una diputación federal o presidencia municipal; hay que ver si los suplentes tienen los conocimientos mínimos para hacer un buen desempeño.

MÁS VUELOS.- La empresa concesionaria del aeropuerto Ponciano Arriaga se mantiene rezagada frente al crecimiento económico y social registrado en lo que va del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona; San Luis Potosí se ha vuelto más cosmopolita, hay más demanda de transporte aéreo y es un referente nacional e internacional de inversión y turismo, recién se puso en servicio la ruta SLP–Monterrey, pero se requieren más vuelos a la CDMX y a otras ciudades mexicanas y destinos a Estados Unidos.

CEEPAC NO LLENA.- Todo este año el CEEPAC se la ha pasado quejándose de que requiere más recursos y plantea escenarios de riesgo para el proceso electoral del próximo año, los consejeros no hacen ningún esfuerzo para apretarse el cinturón y no se dan cuenta que ya pasaron los tiempos del derroche, además se asegura que reciben línea de un consejero del IFE que fue el poder tras el trono en el periodo de Laura Fonseca.

OBRA MUNICIPAL.- El Alcalde Enrique Galindo Ceballos consolida una visión ambiciosa y bien estructurada para el futuro de San Luis Capital, demostrado por la aprobación unánime del Presupuesto de Egresos 2024 por parte del Cabildo. Con una inversión sólida de 600 millones de pesos destinados a obras públicas, refleja un compromiso genuino con la mejora de la infraestructura urbana, pavimentaciones y el rescate de colonias, marcando un claro enfoque en el bienestar de la comunidad.

PROTECCIÓN A MENORES.- Para establecer medidas de protección a menores de edad, en relación a la apología de delito, el diputado Edmundo Torrescano Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 188 del Código Penal del Estado; establece un incremento en una mitad, de las penas para quien comete el delito de provocación de un delito y apología del mismo, o de algún vicio, cuando sea cometido a un menor de dieciocho años o la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; y cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión pública por un lapso igual al de la sanción impuesta.

COLAPSADO.- Un drenaje ubicado a un costado de la presidencia municipal de Soledad está totalmente colapsado, incluso presenta una fuga de aguas negras, que ya hasta verde, tiene semanas así y aunque se ha reportado, no se ha atendido.

ESTORBAN.- Aunque hay opiniones divididas sobre el funcionamiento de las ciclovías de las avenidas Himno Nacional y Venustiano Carranza, los automovilistas siguen sin respetar las indicaciones e invaden este carril exclusivo, lo que puede ocasionar siniestros viales, colectivos ciclistas piden a autoridades regulen esta situación.

GOBIERNO ATENTO.- Con el compromiso de atender todas las necesidades de las y los potosinos, y los visitantes, en esta época de fin de año, la secretaría general de gobierno está atenta y en coordinación con cuerpos de protección civil y seguridad para dar oportunos servicios a quienes lo requieran.