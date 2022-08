Prisma | Escándalo entre panistas

NADIE INFORMA.- Fallas van y vienen en El Realito y la empresa Aquos no más no da la cara y menos informa que hará al respecto. Al menos 30 colonias llevan más de 15 días sin el vital líquido y cada vez crece más la molestia de los ciudadanos quienes exigen se les atiendan sus demandas. Las manifestaciones no han parado y tienden a crecer con las consecuencias obvias.

NUEVA OLA.- Tras la salida de destacados panistas, que en su mayoría se fueron al Partido Naranja se espera un nuevo éxodo o segunda ola tras el reciente escándalo de abuso sexual entre familiares de connotados miembros del albiazul. ¿Será su tumba electoral?

¿NAVA PARA CUÁNDO?.- El Circuito Potosí quedó como “pompi de bebé” para convertirse en una de las vías rápidas más importantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí se requiere una repavimentación integral en la avenida Salvador Nava que ya parece “pista de obstáculos” entre baches y topes que se han generado en la unión de placas de cada puente dándole un aspecto de “ranchote” a la capital.

CAOS VIAL.- Negocios de la calle Julián de los Reyes, entre Damián Carmona a Ignacio Allende, han implementado el “autoservicio”, ahora sus clientes llegan y se estacionan en doble fila para ser cómodamente atendidos desde sus vehículos por los mismos trabajadores. No obstante, eso genera un caos vial en la zona, y el tránsito ni sus luces.

OTRO BACHE.- En la calle Padre Eusebio Kino, esquina con Av. De La Frontera, de la colonia Fovissste, hay un bache que tiene todo el año sin ser arreglado. Recientemente alguien lo rellenó de pura tierra y “asfalto”, pero la misma lluvia hizo que se volviera a formar el hoyo. Urge que lo reparen porque es una calle muy transitada, debido a que hay una escuela.

OTRA DEL CONGRESO.- Dispuesta a colaborar en las investigaciones que sean necesarias, la ex diputada presidenta de la Mesa Directiva de la legislación pasada, Sonia Mendoza afirma que su firma fue falsificada en el contrato de un asesor del Congreso del Estado, el cual, dicen, cobraba “muy bien”. Necesario se aclare este penoso asunto que vuelve a poner al Poder legislativo en el ojo del huracán.

PEATONES.- Pareciera que hoy los peatones son “inmortales”, pues muchos le juegan al vivo cruzando por zonas de alta velocidad o mucho tráfico, y que no tienen cruce peatonal. Un claro ejemplo es Av. Muñoz, donde peatones caminan por en medio del muro de contención, y se cruzan de un lado de la avenida a otro por debajo del puente peatonal. Eso sí, si hubiera un accidente el culpable es el automovilista.

INVASIÓN.- Han llegado a territorio potosino empresas inmobiliarias del extranjero que han elevado los precios de la renta y compra de vivienda, ya que al hacer el cambio de divisa ajustan a “primer mundo” los precios, dejando a potosinos sin oportunidad de adquirir una vivienda. Lo más grave es que las ganancias de esta actividad se van al extranjero repercutiendo la economía local.

¿Y LA SEÑALÉTICA?.- Una pareja de alemanes acudió a nuestra redacción para pedir informes sobre los sitios de mayor representatividad del Centro Histórico ya que se carece de señalética turística. Los visitantes llegaron asustados porque se habían ido a caminar a los alrededores del Mercado República sitio que ni los potosinos vamos. No sean malos, aunque sea unos letreritos en inglés, japonés y francés.