Prisma | El Realito abastece 15% del agua

815 mil turistas dejan mil 128 mdp

SLP EN ALEMANIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, junto con su homólogo de Nuevo León, Samuel García, la cúpula nacional del sector privado y diplomáticos, cortó el listón del Pabellón de México en la Feria Industrial de Hannover; el mandatario estatal destacó que San Luis Potosí es una de las cinco entidades mexicanas con más inversión extranjera directa y con la modernización de infraestructura y su ubicación geográfica, se puede convertir en el centro de la distribución logística de América Latina.

GALLARDO EN BOSCH.- Entre las primeras actividades del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de su presencia en la Feria Industrial de Hannover, fue su visita a dos plantas de Bosch en las que se manufacturan computadoras para automóviles e hidrógeno verde, el futuro de la energía; sostuvo un diálogo con sus directivos para avanzar en su intención de invertir en San Luis Potosí, donde ya tienen una planta que se podría ampliar para diversificar su producción.

TRANSPARENTE.- Aunque ya se han ofrecido algunos adelantos de cifras, el secretario general del Ayuntamiento Capitalino, Jorge Hernández, ya ofreció que en un plazo breve la ciudadanía conocerá la numeralia del festival “San Luis en Primavera”, incluyendo lo relacionado a los recursos invertidos que, dijo, será un tema que se tratará con total transparencia y a la vista de todos.

GRAN POTENCIAL.- El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, afirmó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tiene un liderazgo notable para atraer inversiones europeas, como ya lo hizo con la BMW, y con la misión comercial que encabeza en la Feria de Hannover está dando un impulso audaz al potencial de San Luis Potosí por sus ventajas competitivas y es un aliado de la estrategia de crecimiento económico del gobierno federal.

PEDRADA A LA UASLP.- los señalamientos del presidente AMLO en el sentido de que las universidades usan el pretexto de que aspirantes a estudiar Medicina no pasaron el examen para no dejarlos ingresar, cuando en realidad es que no amplían el cupo, caló hondo en la UASLP, donde, de casi 3 mil aspirantes entran unos 100 y eso ya es decir mucho. ¿Cuáles serán las razones?.

BUENAS CUENTAS.- Como se había adelantado, la Secretaría de Turismo dio a conocer la derrama económica obtenida durante el pasado periodo vacacional, se estimó en mil 128 millones de pesos, se registró una movilidad de casi 815 mil paseantes en las cuatro regiones del estado y la ocupación hotelera superó porcentajes del 50 por ciento y, en el caso de la Huasteca, fue del 64.4, lo que reafirma la urgencia de la ampliación del aeropuerto de Tamuín; y el mejor resultado fue el saldo blanco gracias a los operativos de seguridad y protección civil.

AGUA.- Cada día se acercan más los días en que la zona metroplitana de San Luis Potosí sufrirá una severa crisis de agua, más que la que hoy se vive y no se ve ni se oye por algún lugar alguna campaña para prevenir a la población y exhortarla a cuidar el vital liquido.

ACLARACIÓN.- La Comisión Nacional del Agua (CNA) aclaró que la presa El Realito, proporciona solamente el 15 por ciento del agua que se consume en la capital del estado, mientras que los mantos acuíferos de donde los Pozos extraen el líquido, representan un 76.7 por ciento de los tres mil litros por segundo que se requieren.

NO ENTENDIERON.- Los que nunca entendieron fueron los comerciantes de la Feria Nacional de la Enchilada que siguieron tirando residuos de grasa a la alcantarilla, provocando inundaciones y favoreciendo la presencia de fauna nociva con todos los desperdicios.

ROMPIERON RÉCORD.- La edición 2023 de la Feria Nacional de la Enchilada rompió récord de asistencia, aseguran que fueron mas de 200 mil personas las que acudieron a este evento, que quieren mejorar para el próximo año, una tarea que no será fácil.