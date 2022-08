Prisma | El PRI usa figura de Don Héctor Hernández Malabear

MENTIRAS NARANJAS.- El todavía dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Eugenio Guadalupe Govea Arcos ya no sabe qué hacer para llamar la atención, a tal grado que en su perfil de Facebook compartió una alerta dirigida a los ciudadanos respecto a que Policías Ministeriales (ya no se llaman así) estaban extorsionando en el estacionamiento de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) llevándose vehículos y camionetas por supuesto reporte de robo para posteriormente solicitar $$$$ a los propietarios para devolverles la unidad. Pues resulta que Govea Arcos no se percató que la alerta que compartió era de 2019 cuando la Fenapo la organizaba la otra administración cuyos algunos de sus más notables miembros ya militan en el Partido Naranja. Upss, le rebotó la denuncia.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Progreso, esquina Calle Alonso, en el Centro Histórico, hay una alcantarilla que tiene la reja rota, fácil desde hace más de medio año. Es urgente que sea reparada porque cualquier vehículo que caiga en ella podría quedar atorado, o podría ponchar su llanta.

LUCRO CON DON HÉCTOR.- Mal se vieron en el Comité Estatal del PRI, haciendo un supuesto “homenaje” al finado Héctor Hernández Malabear, un gran personaje de San Luis Potosí impulsor del deporte, pero mal representado por personas que sólo usan la figura de Don Héctor para tratar de sacar raja política y sin ninguna representatividad. No se necesita un gran coeficiente intelectual para darse cuenta del vergonzoso papel que hacen auspiciando organizaciones “patito”. ¿No se dará cuenta Elías Pecina?

URGE MANITA DE GATO.- En donde urge que le den una manita de gato, es en la lateral de la carretera 57, sobre todo en el carril que corre hacia Querétaro, pues no solo se puede observar las malas condiciones del arroyo vehicular, sino que se nota que desde meses no se llevan a cabo acciones de deshierbe y mucho menos de limpieza, por lo que se ve sucio y muy descuidada dicha vialidad.

UN ÉXITO.- El primer Día de la Garnacha en la FENAPO, con la presencia de Soledad fue un éxito, pues la gente se formó desde temprano, para poder degustar sus enchiladas y otros platillos, lo que más llamó la atención, fueron algunos directores, que no pararon ni un minuto durante el evento, como la directora de Ecología, quien personalmente, estuvo quitando la basura que dejaron los comensales en las mesas y verificando que todos los desechos terminaran en los botes destinados para ese propósito.

ESPALDARAZO.- En una de sus declaraciones fugaces que hace con algún sentido personal, la diputada federal, Sonia Mendoza Díaz aseguró que Soledad de Graciano Sánchez se mantiene como uno de los municipios de mayor desarrollo a nivel estado, tras destacar el buen trabajo que ha realizado la jefa de gobierno municipal, Leonor Noyola Cervantes en favor de sus gobernados. Y para reforzar su mensaje reconoció que, la edil soledense ha dado continuidad a programas y acciones que han impulsado administraciones del mismo grupo político a fin de atender las principales necesidades de los habitantes de la localidad. De quien viene…

CAOS Y ADORNO.- Mientras en la FENAPO siga habiendo espectáculo y comida gratis, seguirá siendo un caos. Fila para llegar, fila para estacionarse, fila para entrar, fila para salir. Fila para comer. Fila para ir al baño. Es realmente complicado acudir a las instalaciones por la gran cantidad de personas que asisten todos los días e incluso hasta altas horas de la noche los estacionamientos permanecen llenos y son cerrados. En tanto, los que parece que están de adorno en las inmediaciones de las instalaciones son los elementos de Tránsito Municipal que se la pasan checando el celular mientras el caos vial reina.

UNA MÁS DE EL REALITO.- Desesperados por que fueron dos las fallas continuas de las que no hubo ni reporte, ni reparación alguna, vecinos afectados por la escasez del vital líquido, bloquearon la avenida Himno Nacional con sus consabidas consecuencias. Reclaman que tiene que pagar pipas de agua, cuando la hay, sin embargo a veces pasan días y no hay abasto, aún cuando pagan por el servicio.