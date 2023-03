Prisma | Duro reclamo a la sección 26 del SNTE

Miedo y preocupación en Villa Magna

RECLAMOS AL SNTE.- Le llovió duro y tupido ayer al secretario de la sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas, mientras creía tener el consenso para salir este jueves a bloquear calles y suspender clases para tratar de ocultar sus irregularidades, los maestros jubilados tomaron la sede del sindicato, lo abuchearon y le exigieron cuentas claras del fideicomiso de mil millones de pesos que se esfumó y es hora de que no puede darles una explicación; hay jubilados con varios años sin recibir bonos ni el pago complementario.

PIDEN MÁS SEGURIDAD.- Vecinos de Villa Magna piden la presencia de los cuerpos de seguridad, debido al incremento de robos a casa habitación y a comercios que se está registrando, lo que ha generado miedo entre los vecinos, que ahora no quieren salir ni de vacaciones, por temor a regresar y no encontrar sus cosas.

CUIDAN LA IMAGEN.- Ya son alrededor de 30 propietarios de inmuebles históricos de Soledad se han acercado a la Unidad de Gestión de Patrimonio Histórico a solicitar el apoyo para recibir la asesoría requerida que les permita realizar los trabajos de restauración gratuito y que les permite conservar el valor histórico de la propiedad.

INSEGURIDAD.- Es de esperarse que el destino de la mayor parte del personal operativo de la Guardia Municipal para garantizar la seguridad de visitantes en el Centro Histórico, durante la temporada vacacional de Semana Mayor y Pascua, no afecte la seguridad en otras zonas de la ciudad, cuyos habitantes ya han manifestado su inconformidad por la desatención de la corporación.

TRANSPARENCIA.- Diputados pedirán al INTERAPAS que si no quiere dar a conocer públicamente los nombres de los grandes deudores, cuando menos informe quiénes son los propietarios de las pipas que contrata para repartir agua en la ciudad, Soledad y Cerro de San Pedro.

RGC EN LA CONAGO.- En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en Oaxaca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mostró su adhesión a la política federal contra el cambio climático y expuso las acciones para el uso de energías limpias, renovables y sustentables, apostando a inversiones como la de BMW; y se dará todo el apoyo a proyectos de energías verdes. En la sesión estuvo presente el enviado de EUA en el tema del cambio climático, John Kerry.

REFERENCIA NACIONAL.- En la CONAGO también se abordó el tema de la seguridad pública, en la que el mandatario estatal destacó la baja de delitos de alto impacto en la entidad hasta en un 35 por ciento, se ha revertido la tendencia que se heredó de gobiernos pasados y ahora hay menos homicidios dolosos, otros delitos a la baja son el de lesiones, robo de vehículos y asalto a transportistas.

NO PRESENTE.- Ni en el arranque del operativo de seguridad de Semana Mayor, ni en la reunión para la logística del festival “San Luis en Primavera” estuvo presente el todavía director de Protección Civil Municipal, Óscar Mendoza. Se confirmó que de ambos eventos recibió invitación. Algo se trae entre manos.

RESCATE ACUÁTICO.- En la Academia de Seguridad Estatal se imparten cursos especiales sobre rescate acuático, extrañamente el gobierno anterior desapareció este grupo especial que daba buenos resultados en las temporadas vacacionales, por lo se prepara su regreso para actuar ante cualquier eventualidad de ese tipo.

DISPARATE.- La gente dice que para qué se requieren de consultores de agua, si no hay, más bien se requiere de acciones contundentes como tandeo, nuevos pozos y que no cobren por el suministro del líquido que no existe ya desde hace años, sobre todo en Soledad. Puro gasto de dinero que no hay, por eso luego salen observados.

QUEJA.- Ahora se andan quejando de la diputada Martha Aradillas, porque permitió la organización de un baby shower en el Congreso del Estado.

SE VEÍA VENIR.- Era de esperarse que el Juzgado Segundo de Distrito concediera una suspensión provisional a vecinos del Saucito, en contra del proceso de construcción del paso inferior a desnivel en la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al templo. Se demostró de manera indiciaria que la obra pudiera generar un daño a algunos inmuebles, esto, además de que dicha obra no resolvería el grave problema de movilidad en la zona.