Prisma | Detonan desarrollo de Soledad

AMLO viene el próximo día 3

INTENSO TRABAJO.- Las labores en la capital se mantienen con gran intensidad en todas las zonas de la ciudad, que se ven beneficiadas con los programas emblema del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Enrique Galindo, como Vialidades Potosinas, que avanza en las avenidas B. Anaya y Constitución, así como Calle 24, y en las calles de las colonias.

LUZ QUE DA SEGURIDAD.- También se continúan los trabajos de Alumbrado Táctico en 62 colonias de la Capital, con lámparas nuevas que no solo incrementan la seguridad sino que permiten que los ciudadanos puedan aprovechar las calles; además de que se refuerza la seguridad, ahora, en cumplimiento de compromisos con la comunidad universitaria, con los nuevos botones de ayuda.

CERTEZA JURÍDICA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona acudió a Soledad de Graciano Sánchez a entregar escrituras públicas a 291 familias como parte del Programa de Regularización de Asentamientos Irregulares, por lo que ahora tienen ya certeza jurídica de sus propiedades .

NUEVA AVENIDA DE LA PAZ.- Esta es una avenida con mucha circulación a la que le urgía desde hace años una rehabilitación integral y fue entregada anoche por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con una nueva iluminación que contribuirá a mejorar la seguridad, además de la carpeta asfáltica, camellones, guarniciones, señalética y banquetas reconstruidas, todas estas acciones mejoraron de manera notable la zona de los barrios de Tlaxcala y Santiago.

TRANSFORMACIÓN DE SOLEDAD.- En ese mismo evento, el mandatario estatal anunció una serie de inversiones públicas y privadas que van a detonar el desarrollo económico y social de Soledad: en un mes será inaugurada la entrada monumental a la cabecera municipal, se avanza en el proyecto del Tangamanga III, se dará todo el apoyo a la alcaldesa Leonor Noyola para la construcción del Cristo Rey en la Joya Honda y se colocará la primera piedra de una planta japonesa que va a dar empleo a 2 mil 500 personas en lo que será la zona industrial soledense.

AMLO EN SLP.- En la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que vendrá a San Luis Potosí el 3 de febrero para formalizar los convenios de la inversión de la armadora alemana BMW para su planta de autos eléctricos y que va a generar un nuevo “boom” de la economía potosina con la generación de miles de empleos y la llegada de más empresas proveedoras, lo que confirma que el gobernador Gallardo está cumpliendo con creces su compromiso de transformar el estado tras décadas de rezago y abulia oficial.

PAPELERAS.- Los comerciantes del centro de la ciudad, siguen aprovechando las papeleras municipales instaladas en diversos puntos para depositar ahí la basura que ellos generan, desde cajas de zapatos, envoltorios, cartones y otros, que por la fuerza quieren meterlas en los reducidos contenedores, destinados a la basura ocasional.

PAVIMENTACION.- Los vecinos de la colonia Satélite, en especial quienes viven en los alrededores de la calle República de Haití, solicitan a las autoridades la pavimentación de sus calles.

VISITA.- Vino Marko Cortés a San Luis Potosí, es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, así como Jorge Romero, Coordinador de diputados federales del albiazul, lo hicieron para asistir al informe de actividades de Xavier Azuara Zúñiga, diputado federal potosino. El evento fue el jueves por la tarde a donde asistieron jefes políticos y alcaldes.

CAMIONES.- Se supone que se les permitió un peso de aumento a la tarifa de los camiones urbanos, pero ya ni siquiera se quieren parar en las subidas oficiales, además de que pasan cada media hora, literalmente.

DIAGNÓSTICO.- La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, trabaja en la aprobación del Punto de Acuerdo para exhortar de manera institucional, al titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana general Guzmar Angel González Castillo a realizar un diagnóstico de las condiciones de seguridad del sistema penitenciario estatal, con la finalidad de prevenir hechos de violencia.

A CONTENTILLO.- Vecinos de Valle Dorado denunciaron que las pipas que entregan agua “supuestamente” de forma gratuita, cuando les piden que vayan a su casa a llevar el vital líquido, se niegan, argumentando que traen poca y debido a que los supervisores les ordenan que vayan a determinados domicilios, no los pueden abastecer, no quedando más remedio que pagar los 350 pesos que cuesta el servicio de una pipa particular.