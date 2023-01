Prisma | Desorden vehicular en H. Nacional

Urge la lupa en algunos de los antros

CALLES DIGNAS.- El objetivo del alcalde Enrique Galindo de dignificar la vialidad en toda la ciudad, se mantiene, por lo que en forma simultánea a las obras de rehabilitación de las principales vialidades de la capital, se realizan trabajos de bacheo emergente, en el entendido de que son acciones provisionales, pero urgentes en muchas de las calles que durante años estuvieron en el abandono.

MEJORAS EN MUCHAS ZONAS.- Es por ello que la semana pasada, personal de Obras Públicas trabajó en las colonias Industrial Mexicana, Maya Mil, Universitaria, Las Piedras, Dalias, Tangamanga, Aviación, Saucito, Jardines del Estadio, Prados, Popular y Librado Rivera, entre otras, además de reponer piezas de adoquín en las calles que aún subsiste este material, como Azteca Sur y Manuel José Othón.

DORMIDOS.- Mientras que hay Juntas de Participación Ciudadana muy activas, hay otras cuyos directivos y directivas no hacen trabajo por los vecinos de su zona; ahí está el caso del barrio de San Juan de Guadalupe, que nada más aparecen durante las festividades del rumbo para alzarse el cuello, pero no para coadyuvar a la solución de los problemas de los vecinos.

SIN ORDEN.- A pesar de que tienen meses las obras en la avenida Himno Nacional, la autoridad no pone orden a la vialidad y ni un agente de tránsito que ayude a evitar el caos hay en la zona, debido a que es una de las arterias más importantes de la capital, con esta situación los que sufren son los automovilistas, que tienen que soportar hasta camiones urbanos que van en contra.

AMLO RESPALDA A RGC.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Ricardo Gallardo Cardona está gobernando bien a la entidad potosina; le tiene confianza y le dará todo el apoyo que sea necesario para continuar impulsando el desarrollo del estado como lo ha hecho con la atracción de inversiones; y reiteró que este próximo viernes estará aquí para formalizar la nueva planta de autos eléctricos de la BMW.

LO VEN BIEN.- La construcción del puente atirantado sobre la carretera a Rioverde es bien visto por los habitantes de la zona, que aunque están sufriendo de momento, saben que los beneficios a futuro son más, así que lo único que piden, es que le den celeridad a la obra.

DIF APOYA AL CREE.- El Centro de Educación y Rehabilitación Especial que es una noble institución que atiende a cientos de personas con capacidades diferentes de escasos recursos de todo el estado, durante doce años no recibió el apoyo oficial necesario y se rezagó, por lo que la presidenta del DIF, Ruth González Silva, entregó equipo médico, técnico y terapéutico de alta tecnología, con lo que el CREE dará ahora un mejor servicio.

NETFLIX EN SLP.- Directivos de la exitosa plataforma Netflix presentaron varios proyectos de producciones que tendrán como locaciones a San Luis Potosí por las condiciones óptimas que ofrece; se adelantó que una serie que se planea realizar es la de “Pedro Páramo” en la comunidad de Carranco, Real de Catorce y otras partes de la entidad. La más reciente producción de Netflix filmada en parte en Ahualulco, fue la controvertida “Bardo”, de Alejandro G. Iñarritu.

BULEVARD EN ZONA MEDIA.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo estará en la Zona Media para inaugurar el bulevar Ciudad Fernández-Rioverde, una obra esperada y necesaria por las poblaciones de ambos municipios porque se va a traducir en una mejor movilidad y traslado seguro y rápido de personas y mercancías.

ABUSO.- En los antros de la ciudad, como el llamado Naab ubicado en Lomas Cuarta Sección, es común e impune que se cometan abusos contra los clientes y más si son jovencitos. Se les exige que compren un “servicio” de hasta 3 mil pesos, les venden aparte los refrescos que les llaman “complementos” cuando se supone que van incluidos y cuando se terminan la botella, los echan a la calle para poner en la mesa a otros clientes a quienes les aplican la misma estrategia. Y pasa nada, no hay autoridad alguna que defienda a los clientes.

RIESGO.- Así es como luego se vienen las tragedias, porque llegará el día en que alguien no se deje de estos abusivos meseros y personal de seguridad de este –Naab- y otros antros y entonces, vendrán los problemas serios. Jóvenes que no quieren problemas optan por abandonar el sitio cuando no deberían hacerlo, pero según no cuentan, ninguna autoridad, ni Comercio, ni PROFECO ni Gobernación, nadie, regula, vigila o sanciona lo que pasa adentro de los establecimientos.

VA BIEN.- El trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la responsabilidad de Néstor de la Garza Álvarez ha dado buenos resultados en materia de que jóvenes, hombres y mujeres tengan acceso a empleos bien remunerados, al implementar eficientemente la política pública y que SLP se encuentre entre los primeros siete estados del país en donde se tienen mejores salarios con un promedio de 390 pesos diarios de sueldo, según la última evaluación realizada por BBVA Research.