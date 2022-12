Prisma | Denuncian a anexos irregulares

Hay automovilistas desordenados

ANEXOS.- Es de esperarse que la denuncia que recibió directamente el alcalde capitalino sobre la operación en pleno Centro Histórico de anexos para supuesta rehabilitación de adictos, y cuyo personal e internos han generado diversas situaciones de inseguridad, no se quede en el archivo. Las ubicaciones ya están, y habrá que verificar si tienen los respectivos permisos.

OBRAS EN ZONA MEDIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continuará esta semana impulsando más infraestructura para detonar la economía y el desarrollo en el estado, dará el banderazo de la renovación del bulevar El Naranjo en el municipio del mismo nombre y luego se trasladará a Ciudad del Maíz para inaugurar la escuela primaria Mariano Moctezuma.

¿NUEVOS PANISTAS?- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, habrá perdido la cordura o solo se descaró tal cual es, al apadrinar el ingreso al partido de José Luis “El Tekmol” Romero y su esposa Gabriela Martínez. ¿Así es como piensa superar la crisis de divisionismo y éxodo de militantes? Veremos si el panismo tradicional acepta esta estrategia de Cortés que huele a “huachicoleo”, cuando lo que necesita el partido es reconocer primero a su militancia e impulsarla y no abrir las puertas a quien solo les va a causar más desprestigio y fisuras.

ADORNOS EN CENTRO HISTÓRICO.- Un gran acierto del gobierno estatal ha sido la decoración navideña colocada en el primer cuadro de la ciudad, el quiosco, los accesos, la fachada del Palacio de Gobierno y en cuyo patio se instaló un nacimiento monumental con todo y el diablo que representa la “herencia maldita”. Se aprecia a muchos potosinos recorriendo el Centro Histórico y a turistas nacionales y extranjeros, consumiendo en comercios y restaurantes.

FERIA NAVIDEÑA.- Ya entrados en el tema de temporada, la Feria Navideña en la Fenapo ha sido un éxito, el flujo de clientes y de comerciantes instalados augura una buena derrama económica, los atractivos como la pista de hielo, el enorme árbol navideño, los juegos mecánicos y las ofertas han contribuido a la masiva respuesta de las familias potosinas y visitantes.

INVASIÓN.- A pesar de la señalética visible, no hay hora en que automovilistas particulares invadan la zona de transferencia del transporte urbano, detrás del Museo del Ferrocarril. Quizá no haya nada malo, pero resulta que lo hacen a velocidades que ponen en peligro a los usuarios que bajan de los camiones y se atraviesan. No estaría de más que la Policía Vial ponga orden.

MALAS CUENTAS.- Xavier Azuara tiene sumido al PAN en el peor momento de su historia, hoy en actos desesperados busca alianzas con José Luis Romero Calzada mejor conocido como “El Tecmol” y sus múltiples escándalos como diputado y candidato, al grado que está negociando darle la candidatura a la alcaldía de Ciudad Valles y a su esposa Gabriela Lárraga al Senado, lo cual, no ha caído nada bien entre los panistas. De ese grado es la desesperación de Xavier Azuara.

CENTRAL A OBSCURAS.- Donde parece boca de lobo, es en la avenida Industrias, precisamente a la altura de la Central camionera, donde hay un par de luminarias descompuestas, que ojala la autoridad las repare pronto, porque es un área de mucho flujo de gente, que se presta para que se haga presente la delincuencia.

ANTECEDENTES.- Antes de hacer acuerdos y andar entregando el capital político panista, debió Marko Cortés investigar poquito a quienes está juntando en sus filas y preguntarle a la militancia si está de acuerdo en que se ofrezcan candidaturas a políticos de esas características en lugar de que se tome en cuenta a quienes han hecho méritos durante años y han estado en la lucha blanquiazul, pero en fin, por eso su líder nacional tiene el mérito de poner al PAN donde está.

SE LES OLVIDO QUITAR LA BASURA.- Hace unos días inauguraron la avenida Salk con bombo y platillo, alistaron la avenida para el evento, pero a la autoridad municipal, se le olvidó quitar las ramas que dejaron luego de podar los árboles de la vialidad, algo que ya ocurrió también en otras obras como la de Rutilo Torres, que si bien no ha sido inaugurada, tienen semanas en los camellones de la vialidad, ramas que fueron cortadas.