Prisma | ¡Cuídese!, hay taxistas muy abusivos

Inaugura el gober bulevar en Cerritos

CLÍNICA EN SOLEDAD.- Las mujeres y sus hijos de Soledad tienen ahora otra Clínica Rosa que fue inaugurada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y donde podrán recibir diversos servicios médicos, análisis de laboratorio, lentes y medicamentos sin costo alguno; y este beneficio se extiende a sus hijos y tendrá una cobertura de más de 20 mil mujeres.

TURISMO PARA EL DESARROLLO.- El compromiso del Alcalde de seguir promocionando a San Luis Capital en el mundo se sigue cumpliendo, con eventos como Varadero Gourmet. El turismo no solo atrae economía y empleos, sino que también promueve el bienestar de los potosinos. La apuesta por el turismo como uno de los pilares fundamentales del Gobierno de la Capital del Sí es una estrategia visionaria que puede llevar a la ciudad a un nuevo nivel de reconocimiento global.

DEDICACIÓN CON RUMBO.- El esfuerzo de dos años para llegar a Varadero Gourmet, demuestra la dedicación del Gobierno Municipal por promover su gastronomía y la hospitalidad de su gente. Con estos logros y el compromiso del Ayuntamiento, San Luis Capital está en camino de convertirse en un referente turístico internacional.

TARIFA 4.- Algo debe hacerse contra aquellos taxistas que pretenden sorprender a los usuarios que los contratan, aplicando tarifas que no corresponden. Poco antes de las 21:00 horas del martes -cuando todavía aplica la tarifa 1-, uno chofer aplicó no la tarifa 2, ni la 3… sino la 4 a un adulto mayor que, por fortuna, se dio cuenta, y le reclamó. Tras la discusión el usuario se bajó del taxi, cuyo operador todavía quería cobrarle el “banderazo”. No tienen vergüenza.

ENTREVISTAS.- La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado llevó a cabo las entrevistas con los 12 aspirantes a ocupar el cargo de titular del nuevo Instituto de Fiscalización Superior por los próximos nueve años, será en breve cuando el Pleno tome la decisión.

MARIO EN CULTURA.- La noticia de la designación del exalcalde y exrector Mario García Valdez como secretario de Cultura, fue una sorpresa para muchos y desató una ola de comentarios, cuando en realidad el gobierno gallardista demostró su apertura más allá de cuestiones políticas y echa mano de la valía y experiencia de Mario en la función pública, no la tiene fácil, recibe una dependencia con exceso de personal, costosa e improductiva, y está obligado a dar resultados pronto, comenzando con limpiar la casa.

BULEVAR CERRITOS.- Con una inversión de casi 40 millones de pesos, este jueves el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a inaugurar el Bulevar Cerritos en el municipio del mismo nombre; es una obra de alto impacto que va a mejorar la movilidad de la carretera Cerritos-Villa Juárez. El mandatario cumple así su palabra de apoyar a Cerritos con la modernización de su infraestructura y potenciar las actividades económicas.

CIVILISTAS DE CARTÓN.- La promovente del amparo contra la municipalización de Villa de Pozos, tiene marcados vínculos políticos con el exalcalde Xavier Nava, fue una de sus más entusiastas promotoras y fue candidata a diputada por la franquicia de RSP, y en un foro sobre la municipalización se pronunció a favor de ésta muy convencida y de repente cambió de opinión; a final de cuentas desconoce por completo la situación de Pozos y solo es usada de parapeto por los llamados “civilistas”.

LIMPIEZA.- Usuarios del transporte urbano colectivo se quejan que muchos de los camiones del servicio lucen sucios, y que parece que no son aseados. Es evidente que son los mismos usuarios los que arrojan la basura en el piso, pero eso no debe ser impedimento para una barridita de vez en cuando. Inclusive, dicen que deberían ser lavados los asientos, que también están repletos de suciedad.

A TRIBUNALES.- La municipalización de Villa de Pozos quedó en suspenso, luego de que un juez optó por anteponer el interés de una persona sobre el de 36 mil que votaron en un Plebiscito porque esa delegación sea el municipio 59.

NO CONTENDERÁ.- La alcaldesa de Soledad Leonor Noyola se mantiene firme en sus decisiones, reiterando como ya lo había hecho hace meses, que su prioridad es la atención a las y los habitantes del municipio hasta el final de su mandato, por lo que descartó la reelección en el cargo.