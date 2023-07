Prisma | Crece SLP en fabricación automotriz

Austera visita de corcholata rebelde

MÁS SEGUROS.- Los avances en materia de seguridad en la Capital son notorios, con la mejor percepción entre la ciudadanía en por lo menos tres años y varios esfuerzos institucionales para fortalecer la prevención de delitos desde los hogares, con la implementación del Modelo de Policía Orientado a la Solución de Problemas, que ayer se reforzó con la firma de un compromiso internacional para favorecer su implementación.

POLICÍA A LA ALTURA.- El Alcalde Enrique Galindo ha cumplido con diversas mejoras, por ejemplo en los sueldos de los policías, con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento y con darle a los oficiales la mejor capacitación disponible, para ofrecer a San Luis Potosí la policía que merece.

SIN COMBI.- Además de que llegó sin el Noroñabus, su combi 1974, porque se le quedó parada camino a esta capital, Gerardo Fernández Noroña apenas juntó a cerca de 200 personas en el mitin donde presentó su propuesta parta encabezar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. En un sencillo templete y con una pequeña lona que intentaba taparle el sol, la Plaza de Armas fue testigo del evento “corcholatero” más austero y menos concurrido.

CUMBRE AUTOMOTRIZ.- En la inauguración de la Cumbre de la Industria Automotriz Nearshoring de México, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo patente el impulso de su gestión al crecimiento del clúster automotriz no solo con la atracción de plantas productoras de vehículos sino también de empresas proveedoras, lo que se ha traducido en inversión extranjera directa por más de 3 mil 500 millones de pesos en el primer semestre del año, en beneficio de todos los sectores de la entidad potosina, generando más empleos y bienestar social.

RECONOCEN A RGC.- El líder nacional de industria automotriz en México, José Guillermo Zozaya Délano, destacó que el gobernador ha sido el artífice de que San Luis Potosí se haya colocado en una posición de vanguardia en la fabricación de autos a nivel mundial y en el avance en la aplicación de energías sustentables y tecnologías amigables con el medio ambiente.

CALLES NUEVAS.- Ante cientos de vecinos de la colonia Industrial Aviación, el gobernador entregó rehabilitadas varias calles con una inversión de 34 millones de pesos, luego de décadas sin recibir ningún mantenimiento; se mejora la movilidad, las actividades comerciales y la seguridad con nuevas luminarias.

NO LES ALCANZABA.- Los diputados promotores de la iniciativa que buscaba sancionar a la Secretaría de Finanzas si no libera los recursos de las prerrogativas en los primeros 10 días de cada mes, tuvieron que recular y retirarla cuando se dieron cuenta que no les alcanzaban los votos para que prosperara; hicieron mal sus cuentas, pues además ese dinero se deposita el 18 de cada mes.

Y FRINNÉ?- Como era de esperarse, poco le duró el gusto a la impuesta secretaria general del PRI Frinné Azuara de estar trabajando en San Luis y tras unos días de tomarse fotos, opinar de temas que desconoce de la capital y hacer como que estaba interesada en la militancia, se desapareció del mapa y ahora ni en el partido saben qué anda haciendo, seguramente junto a “Alito” a ver si le da otro periodo -lleva dos seguidos- como diputada federal plurinominal.

QUEJAS.- Ha mejorado la distribución de agua a través de pipas en aquellas colonias afectadas por la crisis hídrica, gracias al apoyo de diversas instancias, y con ello disminuido las quejas de muchos usuarios... aunque todavía hay algunos que piden atención. Con todo el escenario catastrófico previsto, no se ha presentado.

VÁNDALOS.- La deficiente vigilancia policial en la avenida Venustiano Carranza fue aprovechada por vándalos que, sin problema alguno, se dedicaron a pintarrajear la fachada de varios locales y otros inmuebles esta semana. Urge presencia policial y el rescate de la zona.

PUROS MERCADITOS.- La Dirección de Desarrollo Económico de Soledad ya no sale de la organización de los mercaditos, que no están mal, pero no pueden ser la única acción para impulsar la economía del municipio, porque de la gestión para la llegada de nuevas empresas, saben nada.

SIGUEN ROBOS.- Los robos en el fraccionamiento Puerta de Piedra continúan, los delincuentes identifican las casas solas y aprovechan para ingresar, el detalle es que a pesar de que se sabe de los hechos, la policía ni una vuelta se da en la zona.