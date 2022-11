Prisma | ¿Corcholata?, habrá que preguntar

PRO-CUATRO TE.- La presidenta del CEEPAC Paloma Blanco no niega la cruz de su parroquia e implícitamente apoya la reforma electoral del presidente López Obrador, al asegurar que no impugnaría ni se opondría a la desaparición del organismo electoral, porque “somos respetuosos de la ley”. Está claro que no le interesa que los trabajadores se queden sin empleo, de hecho a su llegada ella corrió a una gran cantidad sin argumento válido y ahora, está de acuerdo en que el organismo se extinga.

EBRARD EN SLP.- Este jueves estará en la ciudad el canciller Marcelo Ebrard con una agenda muy intensa, participará en un evento de la UASLP, se dará tiempo para cabildear con la BMW para que decida instalar su planta de autos eléctricos, visitará el Parque Tangamanga y se reunirá con el gobernador Ricardo Gallardo. El ingrediente político será inevitable en su visita, al ser uno de los punteros en la sucesión presidencial.

NUEVA ESCUELA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona arrancó la construcción de la escuela primaria Lázaro Cárdenas en la colonia soledense 21 de Marzo, con una inversión de 10 millones de pesos. En el sexenio pasado los directivos y padres de familias de esta escuela solicitaron a la SEGE la remodelación total porque estaba en riesgo de caerse y nunca fueron atendidos, pero ahora inició una nueva historia con la respuesta positiva.

POR DONDE QUIERA QUE SE VEA.- Están descuidados los camellones de casi toda la ciudad, con basura, hierba crecida, sin que nadie les de una manita de gato, como en Jesús Goytortua o Carranza, incluso vialidades como el bulevar Benito Juárez, solo por poner un nombre a algunas de las vialidades, ojala se apliquen y trabajen, porque es la imagen de la ciudad.

BIEN EVALUADO.- Una renombrada casa encuestadora dio a conocer su más reciente evaluación de los gobernadores, en la que Ricardo Gallardo Cardona ocupa el sexto lugar nacional, con una aprobación del 57.7%; este lugar, entre los 10 mejor evaluados nunca antes había sido ocupado por los anteriores gobernadores que aparecían siempre en el sótano por su bajo desempeño.

EL GENERAL.- El titular de la SSPC, Guzmar Ángel González Castillo, se ha consolidado como uno de los funcionarios del gabinete que cumple con las exigencias del mandatario estatal, mantiene una agenda diaria de trabajo y reuniones con distintos sectores, su capacidad y experiencia han contribuido a mejorar los niveles de seguridad en el estado.

FORTALECEN UNIDADES DE REHABILITACIÓN.- El Sistema Municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez, trabaja sin descanso para apoyar a los sectores vulnerables, por ello buscaron fortalecer la operatividad e infraestructura de las Unidades Básicas de Rehabilitación, y con la ayuda del DIF Estatal, se adquirió equipo especializado para que las instalaciones ofrezcan mejor servicio a los pacientes.

MAL ASESORADOS.- Ayer autoridades del municipio de Santa María del Río, vinieron a presentar el festival de la Campechana, y ¿adivinen qué?. Ni siquiera trajeron producto para tomarle fotografías, se nota que ese municipio anda muy mal.

REGISTROS.- En el centro histórico hay por doquier registros destapados que no tienen ninguna protección. Nadie tapa los hoyos y es un riesgo para los que tienen debilidad visual por la pandemia.

ASALTAN.- Vecinos de la colonia Matamoritos reportaron a este espacio que dos sujetos, ambos de aspecto pandilleril, suelen deambular por el sector, uno de ellos con una pistola, para asaltar y despojar de sus pertenencias a quien tenga la mala fortuna de cruzarse en su camino. ¡Urge la policía!

VÍCTIMAS.- El par de delincuentes, dicen, suele operar en el cruce de las calles Gallardo y López Mateos, donde ya han cobrado varias víctimas, en su mayoría vecinos del sector que, ante la ausencia de vig…