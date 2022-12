Prisma | Conductor designado, buena medida

Al ritmo de “La cadenita” en el penal

FILTROS PREVENTIVOS.- La Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene los operativos especiales para resguardar la tranquilidad de la población con los filtros en las entradas y salidas de la capital potosina y algunos municipios, con ello se pretende además detectar el arribo o paso de grupos delincuenciales, este blindaje ha arrojado resultados favorables recientemente.

FERVOR GUADALUPANO.- Es en contextos como las crisis por pandemia y post pandemia, donde se reafirma la creencia que el pueblo mexicano tiene depositada en la Virgen de Guadalupe, consideró el doctor José Guadalupe Rivera González, profesor e investigador de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

LIBERACIÓN ANTICIPADA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó ayer de propia mano 40 cartas de liberación anticipada a 40 hombres y mujeres en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila; y través de este programa se beneficiaron en total este año 314 personas que estaban privadas de su libertad. La presidenta del DIF, Ruth González Silva, anunció que se les brindará ayuda para lograr su reinserción a través de oportunidades laborales.

CONDUCTOR DESIGNADO.- Diputados de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, aprobaron un dictamen que propone adicionar una política pública concreta consistente en el conductor designado, que se refiere a la selección o voluntariado de una persona que permanece sobria, mientras que otras disfrutan de las bebidas alcohólicas, para hacerse responsable de la conducción segura del vehículo de transporte del grupo.

POSADA EN LA PILA.- Después de este evento, el mandatario Gallardo le ofreció a la población penitenciaria una posada navideña con regalos como cobertores y juguetes para los hijos e hijas de las y los internos del penal; se dio una buena convivencia y el ambiente lo puso la banda Sonora Dinamita; hubo magia, alegría y en algunos casos lágrimas por las emociones que se desbordaron.

SE PONEN SUS MOÑOS.- Llegó la época en la que los taxistas se ponen sus moños y si no son corridas largas, a donde ellos quieren ir, simplemente no llevan el pasaje, argumentando que ya estuvieron 15 minutos parados y no vale la pena el tiempo de espera la carrera.

SE INSTALA.- La LXIII Legislatura instala este martes la Comisión de Igualdad y Género que será presidida por la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, por ello, existe plena confianza en que se tendrá mucho éxito, pues la diputada ha demostrado capacidad y ganas de hacer bien las cosas en su paso por el Poder Legislativo, prueba de ello, es la importante actividad que realiza el Instituto de Investigaciones Legislativas de la cual es directora, pues ha logrado establecer acuerdos importantes con el Senado y Universidades para implementar cursos de capacitación que permitan la profesionalización del servicio público en el Congreso del Estado.

SE MANTIENE ARRIBA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene una alta aprobación ciudadana de acuerdo a la encuesta mensual de México Elige, donde se ubicó en el quinto lugar nacional con el 69.3 por ciento de validación de las y los potosinos, superando a los estados de Aguascalientes, Yucatán, Estado de México, Sonora y Quintana Roo.

NUEVO SOCAVÓN.- Es el que se está abriendo en el bulevar Río Santiago, a la altura de las vías del ferrocarril del puente Naranja, lo que refleja la mala calidad de las obras que se hicieron como parte de la instalación del dren central, porque es esa parte es la que se encuentra afectada.

BARBAS.- La salida, o mejor dicho el cese del representante del Fiscal General del Estado en la zona Altiplano, Miguel Chávez, alarmó al resto de sus colaboradores que, como dicen popularmente, pusieron sus barbas a remojar. Aunque no se han detallado los motivos, sea lo que sea, es evidente que algo anda mal. Ojo, también con el señor responsable de la Policía de Métodos de Investigación, que parece va por el mismo camino.