Prisma | Condenable

CONDENABLE HECHO.- Tanto llamó el caso de la adulta mayor asaltada en su domicilio en Tequis por dos hampones, que el alcalde Enrique Galindo Ceballos y su esposa Estela Arriaga Márquez, se reunieron con ella y con su familia; condenaron los hechos y ofrecieron apoyo integral, así como mayor vigilancia en la zona.





NUEVO HOSPITAL CENTRAL.- Como la salud de las familias potosinas no puede esperar más tiempo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se pondrá en funcionamiento la Unidad de Urgencias del nuevo Hospital Central con una inversión de 100 millones de pesos en equipamiento, lo que permitirá brindar un mejor servicio, mientras que el área que será desocupada del antiguo hospital se habilitará como una sala de espera y de descanso para los familiares de los pacientes.





JALÓN DE OREJAS.- Un jalón de orejas no le vendría mal a aquellos que tiran la basura o hasta el escombro en las coladeras y que sólo abonan a obstruir y que haya inundaciones en tiempo de lluvia, un ejemplo de esto, es lo ocurrido en la colonia San Jorge, en Soledad de Graciano Sánchez, donde personal del ayuntamiento quitó unas rejillas para limpiar y dar mantenimiento en general, acordonaron el área y al día siguiente que regresaron a instalarlas nuevamente, ya habían dejado una bolsa negra con escombro.





APANTALLADO.- Quien pretende allegarse de nuevo al blanquiazul después de que lo despreciaron en Movimiento Ciudadano por su feo pasado, es Xavier Nava que ya está volviendo a meter a su personal a ese instituto político, para tener orejas y ojos en lo que ocurre al interior para posteriormente apropiarse de la voluntad del PAN.





TORTILLA SUBSIDIADA.- También como parte de la política de seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo, se va a inaugurar en la colonia Las Julias una tortillería que venderá el kilo de este producto básico con un subsidio del 50% en beneficio de cientos de familias de esta zona de la ciudad.





EXIGENCIA.- Tras la captura de dos directivos de un colegio en la Aviación por cometer violación agravada contra los alumnos e infinidad de casos de abusos en escuelas de todo el estado, es urgente que se investigue a los docentes, a los directivos, al personal administrativo, a los de limpieza, de todos los planteles públicos y privados, que haya protocolos para determinar quiénes son, sus perfiles, pues ya cometido el abuso se echan a perder vidas de seres inocentes y sus familias. Ninguna prevención es exagerada.





NUEVOS TIEMPOS.- Ya quedaron atrás los privilegios que gozaban las dirigentes de sindicatos de la burocracia estatal de los gobiernos anteriores, los recursos públicos ya no se desvían para acrecentar el patrimonio de quienes se dicen defensoras de los derechos de los trabajadores, ni pagarles la nómina de su corte de seguidores, eso es lo que no parece entender Francisca Reséndiz Lara que insiste en manifestarse y afectar a terceros, no se ha dado cuenta que ya hubo un cambio de gobierno.





BECAS ALIMENTARIAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó la segunda entrega de las becas alimentarias en Villa de Reyes como un acto de justicia social para miles de familias de escasos recursos y mejorar sus condiciones de vida, además anunció que este municipio será el siguiente que va a contar con una Clínica Rosa para atender a 20 mil mujeres y sus hijas con consultas, exámenes de laboratorio y medicamentos gratis.





BUENA RESPUESTA.- El programa Verde Ciudadano tiene buena respuesta por parte de la gente, pues desde su inicio, ha otorgado más de siete mil servicios de mejora a los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en temas como alumbrado público, recolección de basura, seguridad, incluso en la gestión de trámites, lo que demuestra el compromiso que existe de parte del ayuntamiento, con los habitantes del municipio de atender sus necesidades.





LITIGAR EN MEDIOS.- Muchos abogados ya se la saben: Si no puedes con el asunto, ve y “litiga” en los medios de comunicación. El chiste es ejercer presión para exponer públicamente a alguna autoridad, cuando en cuestiones legales el representante no puede, o se le “atora” el asunto y no lo puede hacer avanzar ni pa´delante ni pa´atrás. Hay leguleyos especialistas en este sistema, que van y buscan a reporteros para exponer sus casos. Ah, y cuando se les pregunta de otros asuntos alegan el sigilo de las investigaciones