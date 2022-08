Prisma | Complicado lío por concesiones

A FONDO.- El grave problema en que están involucrados 126 aspirantes a obtener una concesión de taxi, radica en que presentaron documentos no reconocidos por la Secretaría de Finanzas y en consecuencia por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que generó una demanda penal que deberá dar paso a una investigación contra ex funcionarios de SEFIN y así, destapar probablemente una red de corrupción que no deberá quedar impune.

BLINDADO.- Luego de reprobar la violencia que se ha vivido en estados vecinos, el alcalde Enrique Galindo reafirmó que San Luis Potosí ha reforzado la seguridad gracias a la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno, que incluso se hizo notoria con la reacción y detención a las agresiones a policías municipales, ocurrida el lunes pasado en la colonia El Paseo.

SALUD VISUAL.- Alrededor de 550 personas, muchas de ellas adultos mayores o con alguna discapacidad, se han beneficiado con la entrega de lentes graduados por parte del DIF Municipal. Dentro del programa “Contigo Sí por mi Salud Visual”, este miércoles la presidenta del organismo, Estela Arriaga, hizo entrega del segundo paquete.

RGC FORTALECE ALIANZA CON IP.- En la toma de protesta del consejo directivo de la Coparmex, presidido por Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó que en su gestión se acabaron las divisiones y se ha reafirmado la alianza con el sector empresarial para impulsar con más fuerza la transformación del estado con nuevas empresas y más inversión, generando más empleos bien pagados y una mejor distribución de la riqueza.

RESPALDO DE COPARMEX.- El líder nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, reconoció el desarrollo que se ha logrado en el estado, y su apertura y coordinación con el sector privado, y puso como el mejor ejemplo de esta nueva relación fructífera al Consejo Consultivo Potosí, en el que participa el empresariado en la toma de decisiones junto con el gobierno.

OBRAS Y APOYOS AL ALTIPLANO.- Este jueves el gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará en los municipios de Guadalcázar y Moctezuma para el arranque de la construcción de la carretera Charco Cercado-Entronque Carretera 57 y obras de pavimentación; también continuará con la entrega del programa de apoyo escolar para estudiantes de educación básica para cerrar la puerta a la deserción y mejorar las condiciones de aprendizaje.

INE.- Al que no dejaban entrar a la zona VIP era al delegado del INE, Sergio Aispuro Cárdenas, porque traía acreditación para otro lugar; sin embargo le marcó a su amigo Cristián Castro e inmediatamente lo metieron a primera fila al Teatro del Pueblo. Fuimos testigos de ello, además de que iba acompañado por tres personas.

CONFERENCIA NACIONAL.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, asistió ayer como representante de la zona noreste del país en la Asamblea Plenaria 2022 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en la ciudad de Acapulco.

CAMIONES.- Se terminan actuaciones en el Teatro del Pueblo y no hay camiones. Hay que pedir tantita sensibilidad a los concesionarios para que cumplan su palabra y operen en tiempo y forma.

SIN CULPA.- Son los ciudadanos que trabajan, que van a la escuela, al doctor o a donde sea, no tienen la culpa que un grupo de personas no cumplan los requisitos para una concesión, pero tienen que batallar porque estos individuos bloquean una vía principal como Muñoz durante tres días seguidos y lo que falta.

NO DURARON NI LA SEMANA.- Las que no alcanzaron a llegar ni a la semana, fueron las luminarias del Circuito Potosí, en el tramo que abarca del puente Arbolitos, casi hasta la entrada de Puerta de Piedra, con rumbo a Lomas, pues ya varias de ellas no están funcionando, esperemos que solo sea una falla y no que hayan sido vandalizadas.

TODO EN ORDEN.- Para finales de agosto se tendrá el 80 por ciento de avance del Informe de Gobierno de la Alcaldesa Leonor Noyola, así lo afirmó Yoloxóchitl Díaz, Secretaría General, resaltando que el documento presentará el trabajo continuo que han realizado en Soledad de Graciano Sánchez, además de las obras, programas, proyectos y acciones en pro del municipio.