Prisma | Comienza hoy la “Villa Navideña”

BALVIN ABRE FERIA NAVIDEÑA.- Con la presentación esta noche de J Balvin en el Teatro del Pueblo inicia la Villa Navideña en las instalaciones de la Fenapo, con este concierto el cantante colombiano cumplirá con San Luis Potosí por la fecha que canceló por la tormenta que cayó en agosto durante el evento ferial. Ya está listo el operativo de seguridad con la coordinación de los tres órdenes de gobierno y se espera un lleno total.

RECORRIDO DE RGC.- Acompañado de los titulares de Seguridad, Protección Civil y del Patronato de la Fenapo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó un recorrido por la Villa Navideña a un día de su apertura, se comprobó que las instalaciones ya están listas para la operación de los diversos atractivos como la pista de hielo, el monumental árbol navideño, los juegos mecánicos y la iluminación; y los pabellones ya están siendo ocupados por los expositores.

ADORNOS EN EL CENTRO HISTÓRICO.- El gobierno estatal también está colocando ya los adornos de la temporada decembrina en la Plaza de Armas y en sus accesos, y en el patio central del Palacio de Gobierno se instala un enorme nacimiento, por lo que ya se respira el espíritu navideño en el Centro Histórico.

SIGUEN SIN DAR SERVICIO COMPLETO.- Los que siguen quedando a deber, son los camiones de la ruta 10 Perimetral, que trabajan a su contentillo, sin cumplir la ruta completa, cuando los pasajeros se suben, solo dicen hasta donde llegan, como el barrio de Tlaxcala y si le conviene al usuario bien y si no, que espere al siguiente.

OBRAS AL ALTIPLANO.- El mandatario estatal realizará una gira por varios municipios del Altiplano para inaugurar una tortillería, un camino e iniciar la perforación de un pozo y en Santa María iniciará las posadas con la entrega de cobijas y juguetes.

HERENCIA MALDITA EN EL CONGRESO.- Donde quiera se cuecen habas y en el Congreso del Estado la “herencia maldita” también dejó huella, ya que el área jurídica sospechosamente perdió las demandas laborales que fueron presentadas por una ex titular de finanzas y por un ex asesor, lo que ha representado para el Poder Legislativo un desembolso millonario; el tema se seguirá litigando hasta las últimas consecuencias y de ser necesario, se procederá contra los abogados responsables, aunque realmente hay poco qué hacer.

ES INVERSIÓN.- “La sociedad no va a cambiar si las universidades no somos el eje rector del cambio y las autoridades deben entender que la educación no es un gasto, es inversión”, así lo declaró el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al participar en el panel de Rectores y la DGESUI: “Innovación académica y gestión financiera”.

UNA MILLONADA.- En su iniciativa de Ley de Ingresos 2023, el ayuntamiento de la Capital pretende incrementar en más de 500 millones de pesos sus ingresos en relación a lo ejercido este año y todo a costa del bolsillo de los ciudadanos, principalmente en impuesto predial y multas. Varios funcionarios fueron citados a reunión de trabajo con diputados el próximo viernes y ahí se conocerán los detalles de sus intenciones.

SE LES OLVIDA LIMPIAR.- Si bien trabajadores del ayuntamiento de San Luis Potosí hacen tareas de poda en los camellones de algunas de las avenidas de la ciudad, se les olvida recoger la basura que se genera, como la ramas, que solo las hacen montón y ahí mismo las dejan, pasando semanas sin que nadie acuda a quitarlas, como pasa en Rutilio Torres.

EDUCACIÓN INCLUSIVA.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), presentó el cuarto cuadernillo “Educación Inclusiva en las Instituciones de Educación Superior”, como parte de la colección de cuadernillos relativos a elementos de la vida institucional y en el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, denominada Colección Centenario.

SUSTO.- Tremendo susto se llevaron los usuarios a los que les abastecen agua proveniente de El Realito, que ya imaginaban la escasez de varios días. Por fortuna se trató de una descompostura eléctrica que personal de la CFE reparó en menos de 24 horas.