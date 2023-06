Prisma | Colegio Militar, en el muro de honor

Apoyos del DIF estatal en Mexquitic

RESCATE DE DEPORTIVO.- Para fortalecer el tejido social e impulsar hábitos saludables, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha la construcción de la Unidad Deportiva San Francisco en Soledad de Graciano Sánchez, contará con instalaciones modernas, velarias, áreas verdes y canchas deportivas con una inversión de 20 millones de pesos, en beneficio de cientos de familias de esta zona del municipio soledense.

MURO DE HONOR.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la inscripción en el Muro de Honor de su Honorable Salón de Sesiones “Ponciano Arriaga Leija” el epígrafe “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”. Asistieron el General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor, Mario Arturo Fuentes Guevara, Comandante de la XII Zona Militar, e integrantes del 40 Batallón de Infantería en el estado.

FINANZAS ESTABLES.- El manejo de las finanzas del gobierno estatal recibió una calificación positiva con perspectiva de estable a largo plazo por parte de la agencia Valores PCR Verum, se destaca que hay estabilidad y dinamismo por la buena recaudación de ingresos propios, un sistema fiscal sólido con nuevos mecanismos de cobranza, un nivel adecuado de endeudamiento respecto a los ingresos disponibles.

MALA IMAGEN.- Llenos de basura es como se encuentran los camellones de la carretera a Matehuala, en el tramo del Distribuidor Juárez y el aeropuerto, donde bolsas de plástico, envases de refresco y agua, entre otras cosas, adornan el paisaje, dando una pésima imagen.

PRESA EL PEAJE.- Las obras de reconstrucción de la presa El Peaje reportan un avance del 95 por ciento, por lo que será entregada en breve por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona antes de la temporada de lluvias y cuando esté en funcionamiento tendrá una capacidad para almacenar 10 millones de metros cúbicos de agua, los cuales serán de gran ayuda para reducir el desabasto que padecen cientos de colonias.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL.- Con la Feria de las Flores el ayuntamiento de Soledad busca impulsar la economía local, pues espera la visita de decenas de expositores foráneos, así como de miles de turistas, que seguramente dejarán una derrama económica importante al municipio.

DIF EN MEXQUITIC.- La presidenta del DIF, Ruth González Silvia, encabezó la séptima Feria de la Salud en la comunidad de San Pedro Ojo Zarco, en Mexquitic de Carmona, llevó el programa Menstruación Digna con 200 kits, medicamentos, estudios especializados, medicina preventiva, orientación nutricional, pláticas de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, y entregó bastones, sillas de ruedas y andaderas.

NO LES SALIÓ.- Algunos funcionarios de la UASLP estuvieron desde primera hora en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, pues los quisieron sorprender y con engaños un diputado les dijo que iba a presentar una iniciativa que les iba a resolver sus problemas económicos, afortunadamente el rector no escuchó el canto de las sirenas y no asistió al Pleno. Con engaños no se hace la política y menos con temas que involucran la educación superior.

SEGURIDAD.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del municipio de San Luis Potosí se ha sumado a las acciones que emprende el Gobierno de la Capital y el Nuevo Interapas, con un operativo de vigilancia y seguridad para la distribución de agua gratuita con pipas. Esta acción preventiva tiene como objetivo brindar una respuesta oportuna ante cualquier incidencia que pueda surgir durante los recorridos, al mismo tiempo que garantiza la seguridad de los conductores encargados de abastecer el vital líquido.

ADHESIÓN.- El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, dijo que en reunión de trabajo se aprobó adherirse al Congreso de Baja California Sur, respecto de la iniciativa que plantea adicionar párrafos al artículo Octavo Transitorio del Decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2007.