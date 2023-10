Prisma | Clamor por falta de rutas de urbanos

A los adelantados, ni quién los pare

MODELO NACIONAL.- El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, al suscribir el Acuerdo de Coordinación para Mejorar la Gestión Gubernamental con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que el gobierno potosino es referente nacional por sus estrategias de control en el ejercicio público que lo han llevado a alcanzar cero observaciones.

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.- En apoyo a las mujeres para detectar de forma temprana el cáncer de mama, el gobierno estatal dotó a los Servicios de Salud de seis mastógrafos, cuando el gobierno anterior solo dejó dos; esta aportación va a redundar en un mejor servicio y una cobertura más amplia para proteger a las mujeres potosinas.

SIN CAMIONES.- Habitantes de las colonias La Constancia, Esperanza, Cofradía, Monte Verde, Ciudad Real, entre otras, se ven seriamente afectadas por la falta de rutas de camión que no llegan a cumplir el recorrido completo, como la ruta 3 Constancia, que los lunes no pasa atrás de la Iglesia de Soledad dejando a trabajadores, estudiantes y cualquier usuario a su suerte, además tardan de 40 a 45 minutos en pasar entre uno y otro. Ya los han reportado pero siguen igual, piden a las autoridades atiendan este problema que afecta en los bolsillos a los habitantes soledenses.

CAMBIOS EN SEGURIDAD.- La salida del coronel José Luis Urban Ocampo de la Guardia Civil Estatal era urgente y necesaria para continuar fortaleciendo los niveles de seguridad, pero hizo berrinche y fue un malagradecido por la oportunidad que se le había dado; en su lugar entró Jesús Juárez Hernández, mientras que en la División de Caminos se designó a Yocundo Amador Acevedo.

LLAMADAS A MISA.- Las autoridades electorales se la pasan haciendo “llamados” a los actores políticos locales para que “se sujeten a los tiempos y las normas”, cuando lo que exige la ciudadanía son acciones contundentes, concretas, que impiden el abuso, el oportunismo y la burla, pues hay un pre candidato –porque eso se considera- que ya tapizó la ciudad de espectaculares con su cara, que tienen que tolerar los ciudadanos todos los días en todas partes y hacen nada y no tardan en salir más haciendo lo mismo.

SALUD PARA EL NARANJO.- Más de 600 habitantes de El Naranjo recibieron el apoyo de la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, al llevarles la Feria de la Salud 2023, con diferentes servicios médicos gratuitos, además de kits menstruales y sillas de ruedas, andaderas y carreolas para bastones en apoyo a personas con discapacidad.

HABRÁ DESCUENTO. - Para quien no pagado aún el impuesto predial, habrá descuentos hasta del cien por ciento en los recargos, con la finalidad de que la gente se ponga al corriente, es un programa que ya se ha implementado en años anteriores con éxito y para este, se espera sea lo mismo.

CORTE DE FLOR.- El próximo lunes se llevará a cabo el corte de la flor de cempasúchil en Palma de la Cruz, evento con el que empiezan las actividades por el día de muertos en Soledad y que se ha convertido en una tradición para los productores, aunque muchos por falta de lluvia, han dejado de sembrar esta flor típica.

RECONOCIMIENTO.- Quien se ha destacado con su labor es Jorge García Medina, al frente de Comercio municipal capitalino, ha logrado unificar y sumar esfuerzos con liderazgos del sector comercial, además mantiene la estabilidad en una de las dependencias más complejas del ayuntamiento, porque sin lugar a dudas es un activo que será trascendental en las decisiones políticas que se aproximan, y qué bien por él, porque su trabajo se refleja.

DE ESCÁNDALO.- Como ya lo habíamos adelantado en este espacio, el escandalazo en el PRI local tiene que ver con el derroche del poco dinero que tiene el Comité Estatal, al pagar “capacitaciones” y asesorías a empresas ligadas al líder nacional Alejandro “Alito” Moreno, en un vil saqueo a las mermadas arcas tricolores y eso, dicen los militantes, no se vale, no se justifica y no se debe seguir permitiendo, pero lamentablemente no ocurre nada.