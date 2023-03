Prisma | ¡Cielos!, robos violentos en El Morro

Entregan hoy el camino al Aeropuerto

MIEDO.- Vecinos de El Morro viven con el miedo de que les quiten sus vehículos, pues este fin de semana se registró el caso de un vehículo que fue robado con lujo de violencia en la carretera Galeana, por lo que piden la presencia de más policías.

AL QUITE.- Una vez más la familia Payán Espinosa, dueña del estadio Alfonso Lastras, tuvo que entrarle al quite y apoyar al Interapas con el pozo que tiene el inmueble, para que puedan sustraer 20 litros por segundo y cubrir toda la zona de Valle Dorado y sus alrededores, gratis, por supuesto. No se sabe de otros potosinos particulares que apoyen así a la ciudad, pues la mayoría nomás está a ver qué negocios hace y qué se lleva.

CONSEJO POTOSÍ.- En fecha próxima va a sesionar el Consejo Consultivo Potosí para que, de común acuerdo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se defina un paquete de proyectos de obras que se pueden financiar para su ejecución este mismo año. Entre las obras que se mencionan están un distribuidor vial en la salida a Guadalajara; otro en el cruce del bulevar del Río Santiago y Sierra Leona, y un puente en el cruce de Circuito Potosí y el Hospital del Niño y la Mujer; entre otras.

NUEVO CAMINO.- Por el deplorable estado de abandono del camino al aeropuerto Ponciano Arriaga, durante décadas se le conoció como la “boca del lobo” y se daba una pésima imagen a los visitantes nacionales y extranjeros, este lunes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a inaugurar la modernización de este camino que se amplió a cuatro carriles y con iluminación de primera; obra que está acorde a estos nuevos tiempos de desarrollo económico y social.

ACTIVOS.- Los Legisladores han cumplido con creces el compromiso de legislar de la mano de la ciudadanía, se ha caracterizado por realizar consultas y foros para escuchar a la población y llevar iniciativas de reformas a la ley que sean de verdadero impacto. Este lunes 27 de marzo estarán diputadas y diputados en Ciudad Valles para realizar un foro sobre la cultura del gua; la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal estará en Villa de Zaragoza para capacitar a funcionarios municipales para la presentación de Leyes de Ingresos, Uso de Suelo y Valores Catastrales; y el martes 28 la Comisión de Fomento al Turismo estará en Tamuín en reunión de trabajo para sacar adelante la nueva Ley de Turismo del Estado.

ANARQUÍA.- Es desesperante que el recién construido e inaugurado Hospital Central, ya luzca sucio, desordenado y en malas condiciones. En su entrada principal, por la Glorieta, hay escombro, mallas anaranjadas, ambulantes garnacheros, vehículos mal estacionados, taxistas haciendo base y no hay autoridad que ponga orden, ni una patrulla que desaloje las unidades, ni autoridades sanitarias, bueno ni quien se lleve la tierra y piedras tiradas.

APOYOS A OBREROS.- Esta semana el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizará un recorrido por la empresa Bosch en compañía de sus directivos y realizará la entrega de becas alimentarias a los trabajadores, como parte de los apoyos del gobierno estatal a favor de las familias potosinas.

RECONOCIMIENTO.- Hay que reconocer a la titular de la Auditoría Superior del Estado y a su equipo del área jurídica que están librando una batalla contra el rezago histórico de expedientes que no han sido resueltos en los últimos años… tendremos noticias al respecto…

MÁS EMPLEOS.- Otra muestra de que el estado potosino va por el camino correcto en materia de desarrollo económico, es el anuncio de la planta BMW de que abrirá un segundo turno laboral con 750 nuevos trabajadores, una parte de ellos pasarán a formar parte del proyecto de la planta de autos eléctricos; el reclutamiento del personal concluirá este mes.

SE QUEJAN DE FIESTAS.- Vecinos de la colonia Villa de Cactus en Soledad, se quejan de fiestas constantes que realizan vecinos de la zona, las cuales no solo molestan por el ruido, sino que dejan también hasta daños en las cosas.