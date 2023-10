Prisma | Centro de acopio en DIF estatal

Andan desatados los adelantados

SOLIDARIDAD CON GUERRERO.- Por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya se abrió un centro de acopio de víveres y otros artículos en el DIF estatal, ubicado en Nicolás Fernando Torre 500, en la colonia Jardín, para enviar ayuda a la población del estado de Guerrero afectada por el huracán “Otis”, se van a abrir otros dos espacios para recolectar el apoyo de las y los potosinos, y este fin de semana saldrá el primer camión con lo recaudado rumbo a Guerrero.

BECAS A ESTUDIANTES.- Para que estudiantes de prepa y licenciatura logren titularse o continuar estudios de posgrado, además de abrir sus propias empresas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha el programa Beca-Crédito del Sifide y se dispone de una bolsa de 3.7 millones de pesos, lo que permitirá a las y los jóvenes potosinos fincarse un proyecto de vida estable y promisorio con este respaldo del gobierno estatal.

“NI PADROTES NI FACHOSOS”.- El mensaje del secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, de que en este gobierno no se va a permitir “ni padrotes ni fachosos”, fue directo y duro hacia el contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, quien tendría una escolta para su seguridad a cargo del erario cuando no se justifica de ningún modo, ya no son los tiempos del derroche y la prepotencia, la función pública es para servir a la población no para andar faroleando.

DE MODA.- La que últimamente y en vísperas del arranque del proceso electoral anda a la moda, no solamente en ropa de diseñador sino en temas sociales y políticos, es la legisladora sin partido Gabriela Martínez Lárraga, que se sube a cualquier tema que le pueda dar likes en sus redes sociales, ya sea el tema de Pensiones, las obras públicas, los cañeros huastecos afectados por la sequía, los enfermos de cáncer o hasta los feminicidios, como ayer que, con lágrimas de cocodrilo y mirando a su cámara que transmitía en vivo, habló de un deleznable crimen de una mujer recurriendo a detalles innecesarios.

GUZMAR CON TRANSPORTISTAS.- El secretario de Seguridad Estatal, Guzmar Ángel González Castillo, se reunió con los dirigentes del gremio del autotransporte de carga para mantener una comunicación fluida y sobre todo para reforzar la seguridad en los ejes carreteros de toda la entidad, prevenir accidentes y reducir la incidencia delictiva; por lo que hubo disposición y compromisos de ambas partes para cumplir con los acuerdos.

SIN INFORMACIÓN.- En las comparecencias de varios funcionarios, la legisladora Gabriela Martínez mostró desconocimiento de varios temas, le tuvieron que enmendar la plana y orientarla sobre dónde podía conseguir los datos que quería, le explicaron cómo funciona la administración pública e incluso, le sugirieron que se informara bien, que no recurriera al escándalo barato, al show y a generar enconos ya superados, pues las Legislaturas de los gritos y sombrerazos ya quedaron atrás, porque es una fórmula que no funciona para ganar seguidores.

PADECEN.- En Villa de Arista están los efectos colaterales de la sequía, pues un 40 por ciento de la producción ganadera se ha perdido, así lo señaló el alcalde Bernabé Salas, quien ante la llegada de lluvias esperan mejorar los sistemas de riego de la zona.

CONTINÚA.- Sin definirse el presupuesto destinado al gran Fondo Nairo Quintana, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos aseguró que habrá transparencia, sin embargo hace unos días la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado propuso realizar un exhorto dirigido a las instituciones que más recursos de revisión recibieron ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en los primeros ocho meses de 2023. Entre ellos el Interapas y el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

DESATENCIÓN.- Apenas cae una poca lluvia y las calles de la capital potosina se convierten en auténticas trampas para los automovilistas, que corren el riesgo de caer en los miles de baches que hay en toda la ciudad y que con el agua parecen inofensivos charcos, pero que pueden destruir llantas y la suspensión entera.

LOS ATENDIÓ PERSONALMENTE.- La alcaldesa Leonor Noyola acudió personalmente a hacer entrega de agua con las pipas del ayuntamiento, mucha gente se acercó para hacer peticiones, la mayoría relacionadas con el vital líquido, lo cual dijo, será atendido a la brevedad.

NO QUIEREN AGUA SUCIA.- Vecinos de la colonia Privada San Pedro hacen un llamado a la autoridad correspondiente para que vigile que tipo de agua venden las pipas y se garantice que esté limpia, pues tienen que pagar 200 pesos para poder tener el vital liquido en sus casas y resulta que no lo pueden utilizar, porque no tiene las condiciones sanitarias necesarias.