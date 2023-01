Prisma | Burócratas, tienen atención médica

Qué lío, caos vehicular en el centro

SERVICIO GARANTIZADO.- Los sindicalizados tienen garantizado el servicio médico privado y siempre han rechazado acudir al IMSS al considerar que no es bueno, por eso no hay razón alguna para inconformarse y generar desinformación por la decisión del gobierno de cancelar el servicio público, no se debe pagar por algo que no se utiliza, el gobierno estatal no está para tirar el dinero sino para cuidarlo.

SLP CON VISIÓN.- San Luis Potosí se pondrá al nivel de otras ciudades con la construcción de la “Arena Potosí” y se van a superar décadas de atraso con este espacio que tendrá capacidad para recibir a 10 mil personas con eventos de talla nacional e internacional, además habrá más turismo y promoción del estado que se traducirá en derrama económica para todos, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

OTROS DATOS.– Es evidente que el responsable de la Policía Vial capitalina le presenta otros datos a su superior, Jesús Antonio Villa, quien en la más reciente sesión del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, presumió las mejoras en la vialidad. Sin embargo, los comerciantes que tienen sus negocios en la zona parece que tienen otros datos, pues exigieron ordenamiento vial comenzando por las calles de acceso al Centro Histórico que suelen colapsar sobre todo en horas pico.

EQUIPO EN EL CENTRAL.- Por el impulso del gobierno del estado, continúa avanzando el equipamiento del nuevo Hospital Central, ahora se instala la resonancia magnética, las autoclaves y el equipo de hemodinamia, por lo que pronto estará funcionando en su totalidad este nosocomio que es el de mayor capacidad del estado y cuenta con 76 especialidades médicas.

APOYOS A ALAQUINES.- La Sedarh entregó en Alaquines remolques ganaderos y de cama baja, rastras y básculas a 29 productores y sus familias por un monto estimado en 2.5 millones de pesos; además fondos para 850 unidades agrícolas, para 48 productores, del Programa de Apoyo a Pequeños Productores Afectados por Siniestros Agropecuarios, por otros 280 mil 500 pesos, que fueron solicitados durante el 2022.

POSITIVO.- Si bien el número de contribuyentes que se han acercado a realizar el pago de refrendo en Soledad de Graciano Sánchez en lo que va del mes de enero es positivo, ya se está revisando como les pueden aplicar algunos descuentos, sobre todo a las personas adultas mayores, que luego de la pandemia se quedaron atrás en el pago de sus impuestos.

SIN OBLIGACIÓN.- El gobierno como institución pública no está obligado a prestar este servicio, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, que en el artículo 13 establece que las entidades federativas, voluntariamente podrán ser sujetos al aseguramiento del IMSS mediante convenio, por lo que Gobierno no está obligado a contar con esta prestación ya que cuenta con su propio régimen de seguridad social privada, el cual está totalmente garantizado, además de que la obligación de contar con IMSS únicamente la tiene la IP .

EXPLICACIÓN.- La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado ha explicado que el convenio que tiene la administración con el Instituto Mexicano del Seguro Social es modalidad 38, de afiliación voluntaria, en donde solo se tiene derecho a la atención médica hospitalaria y farmacéutica. Esto estaba generando a la administración un doble gasto, por contar con dos servicios médicos, y el del IMSS solo lo utiliza el uno por ciento de los sindicalizados, “es por ello que se determinó el simplificar este tema a un solo servicio para generar ahorros de 300 a 350 millones de pesos anuales”.

FUGA.- Algunos asistentes al primer informe de actividades del diputado federal, Xavier Azuara, presentado el fin de semana en el Colegio San Luis se retiraron a medio evento. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se encargó de “quemarlos” durante su intervención, entre ellos a altos funcionarios, de esos que solamente van por la foto “del feis" y ya.