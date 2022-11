Prisma | Burocracia debe ser más productiva

Merecida distinción para Dos Caras

MARCHA ATRÁS.- En el marco de los festejos por el 430 aniversario de la ciudad, Ayuntamiento de San Luis Potosí, tiene contemplado un reconocimiento al luchador potosino Dos Caras e inicialmente había contemplado poner su nombre a una calle; a la idea –original del director del Deporte- se le dio marcha atrás y parece que solamente se nombrará en su reconocimiento una placita ubicada en el cruce de las avenidas Damián Carmona y Reforma. Para ofrecer, primero hay que preguntar si se puede.

BUROCRACIA DORADA.- Diversos sectores consideraron que las presiones del SUTSGE rayan en el chantaje para tratar de obtener un aumento salarial del 12%, es un absurdo y demuestra que su dirigencia está desubicada de la realidad; por lo que recomendaron que se modere y se abstenga de bloquear vialidades; es imposible otorgar ese incremento y más beneficios a la burocracia dorada que debería ser más productiva.

RESPALDO FEDERAL.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibió todo el apoyo federal a través del canciller Marcelo Ebrard para lograr que la BMW decida instalar la planta de autos eléctricos, luego de que ambos se reunieran con directivos de la armadora alemana y realizaran un recorrido. El funcionario federal expresó que se pondrá en marcha un plan de trabajo para impulsar la electromovilidad en apoyo al gobierno estatal y su política de atracción de inversiones.

“RASTREADOR”.- El operativo metropolitano “Rastreador”, en el que participa la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la FGE y las Policías Municipales, genera certidumbre y fortalece la tranquilidad en la población; y es una prueba más de cuando se trabaja bajo un esquema coordinado entre las autoridades hay buenos resultados.

TARJETA JOVEN.- Descuentos en el consumo de bienes y servicios son los que se obtendrán con la Tarjeta Joven que presentó ayer el mandatario Ricardo Gallardo en el Museo Laberinto. Se trata de apoyar a la juventud con este tipo de descuentos para proteger su economía y que fue uno de sus compromisos y ahora se cumple; se espera que se sigan sumando más empresas a la Tarjeta Joven.

RUIDOSOS.- Los estudiantes que se manifestaron y que esperaban que algún funcionario saliera de la Unidad Administrativa Municipal a recibirlos, se quedaron con un palmo de narices, con sus ruidosos alegatos al aire. Provocaron que se moviera de lugar y retrasara un evento en el que población vulnerable, entre ellos vecinos de Los Magueyes y de otras colonias de origen antorchista, recibirían lentes graduados gratuitos. Sin educación ni respeto y a gritos, no se logran las cosas.

DONACIÓN HISTÓRICA.- Es la que van a recibir las Unidades Básicas de Rehabilitación en Soledad de Graciano Sánchez, con la entrega de cien mil pesos, gracias al Mercadito de Emprendedoras con Causa, un apoyo que no beneficia únicamente a los habitantes de este municipio, sino de otros tan lejanos como Tamuín, Villa de Reyes, Mexquitic, entre otros, que acuden a estos espacios a recibir terapias o rehabilitación.

RÁPIDO TERMINARON.- La obra del bulevar de Palma De la Cruz en Soledad, tardaron menos de 4 meses, ahora a esperar el término de otras obras, como la rehabilitación del camino al aeropuerto, que permitirán en conjunto, mejorar la conectividad de la zona, beneficiando al turismo.

LÁMPARAS Y MEDICAMENTO.- Vaya que la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado encontró un sin fin de irregularidades en las cuentas públicas 2021 de ex alcaldes, en base a la información de la Auditoría Superior del Estado y resulta, para no variar, que el ex edil Xavier Nava tiene observaciones por ochenta y tantos millones de pesos por las luminarias que adquirió pero además, compró medicamento que estaba por caducarse cuando sabía que no alcanzaría a repartirlo.

EL PESO DE LA LEY.- Lo que deberán hacer las autoridades fiscalizadoras, una vez que los procesos de desahogo se agoten, es presentar las denuncias correspondientes ya sea de juicio político, administrativo, inhabilitaciones o penales, pero se trata de que no haya impunidad, que no se sigan burlando quienes cometieron todas las irregularidades porque saben que nunca pasa algo.