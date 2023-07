Prisma | Buen jalón de orejas al gabinete

Gestiona el gober más recursos

APRETÓN AL GABINETE.- Apretar el paso, no bajar la guardia, no atenerse a horarios burocráticos, mejorar la atención a la ciudadanía y más difusión de las acciones de gobierno, fueron algunas de las recomendaciones que hizo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a sus funcionarios al encabezar la reunión del gabinete legal y ampliado; y los que no sigan su ritmo de trabajo y se distraigan en otras cosas, se les dará las gracias.

SEPARADO.- La separación de su cargo de mando del responsable de la Guardia Municipal capitalina, Manolo Balderas Ochoa, es temporal en tanto se deslindan responsabilidades. El jefe policiaco tenía a su resguardo el terreno donde se suscitó el sangriento baile sonidero, y que conocido comerciante le facilitó pero para que se dieran clases de box y otras disciplinas a jóvenes del rumbo. En menudo lío se metió.

RECURSOS PARA CAMINOS.- Para definir obras y montos de recursos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunirá en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), Jorge Nuño Lara, los proyectos planteados son caminos en Aquismón, Xilitla, Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tanquián y San Vicente, para conectar a comunidades con cabeceras municipales y entronques carreteros, y favorecer así el traslado de personas y mercancías en las mejores condiciones.

BOYAS.- Finalmente, y después de varios percances, se atendieron las peticiones ciudadanas y se colocaron reductores de velocidad en la calle Urbano Villalón, frente a la Universidad Politécnica; hay más solicitudes para poner boyas o topes en otros sectores, como es en la avenida José de Gálvez, que ya están en análisis.

DELITOS A LA BAJA.- Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojaron buenos resultados para San Luis Potosí en el primer trimestre del año, se mantiene la tendencia a la baja del homicidio doloso, el secuestro, los robos de vehículos y a casa-habitación; estos resultados se deben vincular a las estrategias y operativos de seguridad, acompañadas del fortalecimiento del aparato policiaco con más patrullas, equipo y armamento.

VOTA Y NO SABE.- El diputado Héctor Ramírez Konishi, es un bromista o anda muy perdido al preguntar con falso candor cuáles son las funciones de la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal, cuando fue uno de los tantos legisladores que votó a favor de la iniciativa del Ejecutivo para crearla; con estos deslices solo queda en evidencia y se entiende que ocupe los últimos lugares de las evaluaciones del Congreso Calificado, es de los que solo cobra la quincena y se ocupa más de sus negocios particulares.

YA ANDAN EN CAMPAÑA.- Los regidores de Soledad casi no se paran a trabar, salvo cuando les conviene, como en la quincena o cuando hay que virar algo relevante, pero que tal andan en las campañas para promover a quienes quieran que sean sus candidatos a la presidencia, como Juan Miranda.

BUENA RESPUESTA.- El Festival de las Flores en Soledad (Que se llama así porque quienes organizan la Feria de las Flores en la capital ya reclamaron) ha tenido muy buena respuesta, esperándose que este fin de semana se incremente el número de visitantes, al ser el último del evento, además de que será quincena.

GRAN DEMANDA.- Ante la proximidad de la Feria Nacional Potosina, los hoteles de la capital ya reportan cupo casi lleno de quienes asistirán a los conciertos con gran convocatoria y que vienen de municipios potosinos o de otros estados, lo que ha generado que se aumenten los precios por habitación, como ocurre por ejemplo en Aguascalientes cuando es temporada de feria, pero aun asi, la gente paga.

AVALAN.- Tal parece que el proceso de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos avanza por buen camino, el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) avaló la propuesta al considerar que es viable, al igual que el Instituto Nacional Electoral (INE), solo esperamos que se mantengan en esa misma línea y no salgan a declarar un día si y otro también que pueden alterar el proceso o qué hay riesgos.