Prisma | Bien por permisionarios, aceptaron $1

Alcalde Meza, ya está en partido Verde

OBRA EDUCATIVA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inicia la semana con la inauguración de la escuela primaria Club de Leones No.5, en la colonia Mártires de la Revolución, otra obra que forma parte del programa “Construcción de Escuelas Nuevas” que busca acabar con el rezago en infraestructura educativa y dotar de las mejores condiciones al estudiantado; aulas y otros espacios dignos que redundarán en un mejor aprendizaje.

A LA ALTURA.- Los permisionarios del transporte urbano se comportaron a la altura, se pusieron de parte de los usuarios y aceptaron el aumento a la tarifa de un 10 por ciento, no obstante las difíciles condiciones por las que atraviesan, con aumentos en los insumos, acoso de las autoridades que siempre buscan que cobrarles y con una competencia que les gana terreno como son los taxis de plataforma. Claro qué hay áreas de oportunidad que se deben atender pero aún así, aceptaron seguir por abajo de una tarifa justa.

SLP, SEDE CHARRA.- Se confirmó que San Luis Potosí será sede este año del Congreso y Campeonato Nacional de Charrería, con la participación de 200 equipos charros, más de 150 de escaramuzas en las categorías libres de las 32 entidades del país y de más de 10 estados de la Unión Americana; y habrá una importante derrama económica en el sector turístico. El presidente de la Federación Charra, José Antonio Salcedo, reconoció al mandatario estatal por el apoyo a esta disciplina que fortalece la cultura nacional.

TRÁFICO LENTO.- Los retenes ubicados en la carretera a Matehuala, a la altura del fraccionamiento Palma de la Cruz, en Soledad de Graciano Sánchez, hacen el tráfico lento durante el día y un recorrido que normalmente se realiza en 5 minutos, termina en casi 25, causando la molestia de la gente que utiliza esta vialidad para llegar a sus hogares o incluso al aeropuerto.

MÁS APOYOS DEL DIF.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, acudió a Villa de Arriaga para entregar diversos apoyos a las familias en situación vulnerable de este municipio, los beneficiarios recibieron despensas, lentes, andaderas, bastones, sillas de ruedas convencionales y sillas de ruedas PCI (Parálisis cerebral infantil); las niñas y niños recibieron dulces.

MEZA AL PVEM.- El alcalde de Tamazunchale, José Luis Meza Vidales, rubricó su adhesión al Partido Verde Ecologista de México, expuso que el partido gobernante está logrando una verdadera transformación de San Luis Potosí con el liderazgo del gobernador Gallardo, “el estado se encuentra en una etapa inédita de desarrollo y hay que sumarnos con unidad y trabajo a este esfuerzo del Partido Verde”, dijo Meza que fue electo por Morena.

A CUIDAR EL DRENAJE.- El Interapas hizo un llamado a la ciudadanía, a cuidar el drenaje y así evitar fugas de aguas negras, ya que mucha gente avienta la basura en las alcantarillas generando problemas, puso como ejemplo a la colonia San Felipe, así como Foresta en Soledad de Graciano Sánchez, en donde asegura, se extrajeron mas de 450 kilos de basura y lodo de la red de alcantarillado.

FEOS MODOS.- Si hay alguien grosero, altanero y prepotente es el secretario de Comunicaciones y Transportes Leonel Serrato, que le genera más problemas de los que soluciona, al gobernador del estado y a la administración; su actitud no es nueva, pero llama la atención que se mantenga en el cargo cuando su característica en el servicio público es no durar tanto y ahí está la historia para corroborarlo.

SOMBRERO AJENO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina se sigue alzando el cuello durante los “Domingo de Pilas" con el trabajo de los infractores (principalmente “catarrines" que los agentes se topan en las calles) que acceden a ir a barrer calles en lugar de estar encerrados en celdas (¿Quién no?), en lugar de procurarse resultados. Ah, pero como sabían que no estaría el alcalde en el poblado de Jassos, el titular de esa corporación policiaca, esta vez no se supo si convencieron a borrachines y escandalosos a irse a tomar la foto con escoba en mano.