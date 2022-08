Prisma | Bárbaro, traía 500 licencias falsas

Urge buen servicio de transporte

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.- Con la detención de un sujeto con 500 licencias de conducir apócrifas, se ha evidenciado una presunta red de corrupción que opera en las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas; la investigación avanza y no se descarta la complicidad de “coyotes” con burócratas protegidos por sus sindicatos. Esta red tendría varios sexenios haciendo de las suyas, pero este gobierno se ha decidido erradicar estas prácticas que afectan los ingresos estatales.

RESPALDO FEDERAL.- Por las gestiones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hoy viernes vendrán el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el titular del Insabi, Juan Ferrer, para la firma del convenio con el que se formalizará la federalización del sector salud, y así se garantizará el derecho a los servicios de salud a toda población sin seguridad social y el pago puntual al personal médico.

LOGRO DE GALLARDO.- Esta demanda de la federalización del sector salud tiene muchos años y es hasta ahora que se va a convertir en una realidad por el empeño del mandatario potosino que, ante la tardanza de las autoridades federales para equipar el nuevo Hospital Central, puso en funcionamiento la Unidad de Urgencias con recursos propios. Luego de la firma del convenio, Gallardo y los funcionarios federales realizarán un recorrido por el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez para constatar la calidad del servicio y las necesidades que requieren atención a la brevedad.

CAMIONES.- Ya no hay servicio de camiones, ya no hacen todas las rutas, pasan más retrasados. Se quedaron acostumbrados a que en la pandemia no había camiones y continúan sin pasar, y hasta eliminaron rutas a su contentillo. Son las 21:00 horas y ya no pasan en la Alameda. Hay que darse baños de pueblo porque luego no creen que esto suceda.

VA VÍA ALTERNA.- Otro ejemplo de que el gobierno estatal no se paraliza o se cruza de brazos cuando la Federación cierra la llave del presupuesto, es la Vía Alterna que en el sexenio pasado se presumió como un gran logro cuando quedó trunca y ahora se anunció que hay una bolsa de mil 100 millones de pesos a través del Consejo Consultivo Potosí que podrían ser destinados para la conclusión de los 14 kilómetros que quedaron pendientes de esta vialidad.

SI SE TRABAJA.- Los esfuerzos del Nuevo Interapas como organismo Intermunicipal para brindar una mejor infraestructura sanitaria en Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez se nota, un ejemplo claro en este último municipio, fue la construcción del colector sanitario en la colonia Primero de Mayo, con una inversión de más de 12 millones de pesos, lo que a simple vista no se ve, pero que indudablemente, sí ha mejorado de manera exponencial la calidad de vida y salud de decenas de familia en ese sector.

POLO DE INVERSIÓN.- Soledad se ha convertido en un punto atractivo para los inversionistas restauranteros que buscan establecerse en la localidad, siendo la salida a Carretera Rioverde, uno de los puntos que concentra el mayor número de negocios dedicados a la venta de alimentos preparados, sumándose ahora el Camino al Aeropuerto.

HISTÓRICO.- La inauguración de una tienda de mayoreo en Acceso Norte, fue calificado como un hecho histórico que hermana a los gobiernos de Soledad de Graciano Sánchez y la capital del estado, de acuerdo a la alcaldesa Leonor Noyola, esto debido a que debieron trabajar en conjunto, gracias a la ubicación del establecimiento, que está en los límites de ambos municipios.

APOYÓ BLOQUEO.- Resulta que la regidora morenista Tania González, acudió el miércoles a apoyar el bloqueo de la avenida Salk, protagonizado por vecinos de la zona sur de la capital por desabasto de agua. Consideró que “de manera ordenada y pacífica ejercieron su derecho de manifestación”, pero nunca intervino para realizar una gestión.