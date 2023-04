Prisma | Bájele a la velocidad, recomendación

AMLO visitará el hospital de Soledad

PRECAUCIÓN.- La dirección de la Policía Vial y de Movilidad recuerda a los automovilistas que, en momentos de lluvia o con piso mojado, se debe tener precaución al conducir. Solamente este martes, luego de la precipitación de la madrugada, los elementos atendieron un total de ocho accidentes viales que solo registraron daños materiales y se brindó trece auxilios a automovilistas que requirieron apoyo por desperfectos en sus vehículos.

VIENE AMLO.- Para el próximo viernes se espera la visita del presidente AMLO, en su agenda está un recorrido al Hospital de Soledad para formalizar su incorporación al INSABI y luego se trasladará a la Huasteca para supervisar los avances de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, y puede haber algunas actividades no previstas, cambios y pronunciamientos de última hora. Es evidente el respaldo presidencial al gobernador Gallardo, a quien considera de manera expresa un aliado de la Cuarta Transformación.

ALCALDE EN CAPILLA.- La detención del comandante de la policía de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno Rosales y varios de sus agentes tras un operativo conjunto en el que se aseguraron dosis de droga, refuerzan los indicios de posibles vínculos con el tráfico de migrantes, hechos que no serían desconocidos para el alcalde prianista Iván Noé Estrada Guzmán, quien al sentir el brazo de la justicia, emitió una carta para tratar de deslindarse y expresar sus respetos y apoyo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

OPOSICIÓN NERVIOSA.- Esta embestida legal contra los ediles que andan en malos pasos, los que se hacen de la vista gorda ante delitos graves cometidos por el crimen organizado, ha puesto muy nerviosa a la oposición porque saben que los pocos ayuntamientos que les quedan se encuentran en una situación similar a la del alcalde de Matehuala, donde ya era común la circulación a plena luz del día de camionetas con hombres armados sin que la policía municipal los molestara.

A JALAR PAREJO.- En la reunión del gabinete legal y ampliado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró el exhorto a sus colaboradores a no bajar el ritmo de trabajo y a jalar a su paso, porque la población potosina merece mejores servicios y bienes, y una atención de calidad; tendrán ahora que presentar informes de los avances de programas y acciones, y las evaluaciones mensuales de su desempeño, deben ser un acicate para superar las calificaciones obtenidas y no hacer berrinches.

SOBRE AVISO.- En un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Civil Nacional y la Guardia Civil Estatal, fue detenido el director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno Rosales nombrado apenas el 24 de marzo, así como otros tres elementos, por presunta posesión de droga; se les investiga también por el tema de los migrantes secuestrados.

SIN “FACE”.- Desde hace alrededor de un mes, la Fiscalía General del Estado dejó de manejar su Facebook, donde muchos usuarios tenían acceso a los reportes de personas desaparecidas y no encontradas y otra información.

NO ES DRENAJE.- El hoyanco ubicado en la calle Código Agrario esquina Lázaro Cárdenas de la colonia 21 de Marzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, está turnado para su reparación en estos días, así informó la delegación de Interapas en aquella entidad, además de precisar, que no es un problema de colapso de drenaje, sino un error de compactación en la pavimentación la cual ya está prevista para su arreglo.

COCHINERO.- Hay que checar el puente de la UPA, ubicado frente a una gasolinera, ya que arriba solo hay basura amontonada y quemada. Es un lugar inseguro y el tránsito se vuelve difícil, hay que pedir a las autoridades de Soledad que revisen la zona.

BARBAS A REMOJAR.- El gobierno del estado dejó en claro que las Policías Municipales de SLP serán “revisadas” para descartar ineficiencias, corrupción y colusión con el crimen organizado y eso incluye a todas.

ARREGLARON AVENIDA PERO NO DRENAJE.- Donde les arreglaron la avenida fue en Salk y quedó muy bonita, el problema es que no les arreglaron los niveles de las calles ni las coladeras, por lo que los vecinos de la zona batallaron para poder cruzar las calles, pues no había manera de hacerlo sin mojarse.