Prisma | Año de obras para SLP, confirma Gallardo

Cumple ayuntamiento con curso de lenguas

ATENDIDOS.- Este año, más de 300 personas entre trabajadores del Ayuntamiento y público en general, desde niñas, niños, hasta adultos mayores, se capacitaron en los niveles básico e intermedio con los cursos de Lengua de Señas Mexicana (LSM) que imparte el Sistema Municipal DIF. Se cumple otro compromiso, dijo el alcalde Enrique Galindo.

AÑO DE OBRAS.- La ciudadanía lo reconoce y lo dice, después de tantos sexenios en los que la obra pública fue cara, escasa y mala, en este 2022 el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha demostrado su visión transformadora del estado al impulsar diversas obras de infraestructura en la capital y muchos municipios con una inversión de siete mil millones de pesos, y el año próximo se iniciarán más obras que darán continuidad a esta tendencia de posicionar a la entidad como una de las más dinámicas del país.

A ESTUDIAR FRANCÉS.- Como parte de los acuerdos que se lograron con la Embajada de Francia para establecer la enseñanza del idioma galo en nuestro sistema educativo, se han inscrito 40 docentes de educación media y superior a un curso de tres años de la Alianza Francesa y que al obtener la certificación correspondiente, serán incorporados como maestros de esos niveles para impartir clases de este idioma a la juventud potosina.

REDISEÑO DE RUTAS.- La SCT anunció que el próximo año se presentará un proyecto de reestructuración de las rutas del transporte urbano de la zona metropolitana para lograr la movilidad que nos ha hecho falta desde hace años, se trata de brindar un servicio eficiente, rápido y seguro, acabar con el congestionamiento en algunas zonas como la Alameda para que la zona de transferencia cumpla con su objetivo.

OLORES.- Vecinos de la avenida Morales-Saucito esperan que el programa “Fuga-Cero” llegue hasta su sector y se termine de una vez por todas con una fuga de agua negra en el cruce con la calle Venus que, dicen, su olor ya es insoportable y no se diga la exposición a enfermedades. La fuga tiene varios días y en su momento se reportó al organismo; les dijeron que en breve acudirían, pero seguramente ya será el próximo año.

PAPELERAS.- Como ya se había dado a conocer, el Ayuntamiento capitalino retiró provisionalmente papeleras en aquellas zonas donde suelen ser destruidas por pirotecnia; cuesta reponerlas, lo sabemos, pero el problema es que la ciudadanía está abandonando la basura en los mismos sitios, y los recolectores no están pasando por ella.

SIN ARREGLO.- Ya está por concluir el 2022 y por más denuncias que hubo la calle Lerdo de Tejada nunca fue reparada. Esta vialidad a pesar de que es pequeña cuenta con grandes hundimientos a lo largo, en el tramo de avenida Universidad y Primero de Mayo. Cabe mencionar que desde septiembre de 2021, aproximadamente, se comenzó a formar un gran bache en la zona por la falta de adoquines, y posteriormente, en otros puntos de la misma calle se empezaron a hacer los hundimientos.

LIMPIAPARABRISAS.- Parece que sigue creciendo la presencia de limpiaparabrisas en las calles, ya no sólo los hay en los cruceros de avenidas grandes, también en vialidades pequeñas del Centro Histórico y para variar ni permiso te piden de limpiar los vidrios del coche, simplemente llegan y empiezan a enjabonar el vehículo, sin importarles si les puedes pagar o no. Lo malo es que se enojan cuando no les das, aunque sea una “monedita”, aunque no es obligación.

NADIE ATIENDE.- Los accesos y salidas de la capital están secuestrados. Apenas se avanza unos kilómetros y el caos. De llegada lo mismo. No es posible que se tenga que permanecer 9 o más de 10 horas en carretera para acceder a esta capital. Sabemos que es tema federal, pero donde quedan las gestiones para apoyar el libre tránsito.

ROBOS A LA ORDEN DEL DÍA.- Vecinos de las colonias San José, Terremoto y Ciudad Real, ya están hartos de los constantes robos que sufren a cualquier hora del día, los amantes de lo ajeno asaltan incluso a los menores de edad; así mismo, sigue siendo frecuente el robo de baterías de vehículos, aparte les dañan las portezuelas o cofres para lograr su cometido.