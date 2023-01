Prisma | Amplían horario y cajas para predial

Agradecido, Mons. Cabrero Romero

MEJOR ATENCIÓN.- Para brindar mayores facilidades y mejor servicio a los contribuyentes cumplidos, este año la Tesorería Municipal puso en operación más cajas y amplió los horarios con el fin de que el trámite se haga en el menor tiempo posible, por lo que este año las filas son menos largas que en años anteriores.

GRAN EXPECTATIVA.- Gracias a esto, la respuesta de la población se ha mantenido y se espera nuevamente rebasar la recaudación del año anterior, sobre todo ahora que el Alcalde Enrique Galindo anunció que gran parte del presupuesto para este año será destinado a obras de gran importancia para la ciudad.

TRABAJO.- Personal de Protección Civil, de parques y jardines, de la Policía Vial y otras dependencias municipales tuvieron trabajo este martes, tras las consecuencias de las fuertes rachas de viento que sorprendieron la capital. Mención aparte, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que atendieron los reportes sobre apagones por la caída de postes, lo que no hicieron los empleados de telefonía.

RGC FELICITA A GARCÍA CÁZARES.- Por su designación como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el periodo 2023-2024, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó sus felicitaciones a la magistrada María Manuela García Cázares, reconoció su amplia carrera judicial y confió en que cumplirá con creces la encomienda asumida, y mantendrá una relación fructífera con el Poder Ejecutivo; y también destacó el desempeño de la presidenta saliente, Olga Regina García López.

AGRADECIMIENTO.- Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, tercer Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, agradece las oraciones del actual Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, así como a todos los Sacerdotes y el Pueblo Santo de Dios por elevar sus oraciones al Omnipotente para la recuperación pronta de su salud, pues ya fue dado de alta, con el favor de Dios. Envía su bendición con sumo agradecimiento a todos los potosinos.

RESCATE DE UNIDAD PAVÓN.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dará inicio en Pavón, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, al programa de rescate de las unidades habitacionales, como parte de una estrategia para reconstruir el tejido social, dignificando los edificios, pasajes, áreas recreativas y verdes; y que los vecinos se involucren en el cuidado y preservación de sus zonas habitacionales.

COMBATE ESTÉRIL.- Para evitar que los personas que son detenidas y vinculadas a proceso por narcomenudeo obtengan pronto su libertad y vuelvan a delinquir como así ocurre y se da al traste con el trabajo de la Guardia Civil, el Poder Ejecutivo Estatal podría trabajar en una iniciativa de reforma para endurecer las penas; en este tema también concurre el fuero federal y la Ley General de Salud que establece varias directrices, por lo que sería necesario además formular una reforma federal con la intervención de la Cámara de Diputados.

PIROTECNIA.- La dirección de Protección Civil advierte sobre el almacenamiento en domicilios particulares de pirotecnia sobrante de fin de año, por los riesgos que significa. También piden reportar sitios donde todavía hay venta de ese material, como se detectó en algunas papelerías o tiendas de abarrotes.

ABUSOS EN LOS TANGAMANGA.- Desde que se incorporaron zonas para perros en los parques Tangamanga 1 y 2, algunos asistentes no respetan esas áreas y pasean a sus mascotas en áreas comunes, generando suciedad y peligro para las personas que realizan diversas actividades sobre todo a las y los niños, pues dejan libres a los animales, sin correa.

MAESTROS FLOJOS.- Ante el inminente regreso a clases del nivel básico y medio, no faltan los docentes que aprovechan el pretexto del Covid-19 para alegar que no hay condiciones para las clases presenciales y quedarse en casa sin hacer nada y afectar de nuevo al estudiantado. No se aplazará el inicio de clases como algunos han informado de manera alarmista, porque se aplicaría la modalidad híbrida y las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y gel antibacterial para reducir al máximo los riesgos de contagio.

NUEVO ARMAMENTO.- En Soledad esperan para este 2023 una policía más numerosa y mejor equipada, con la compra de nuevo armamento, ojala que se les cumpla, para que puedan garantizar la seguridad de la ciudadanía que vive o transita en este municipio.