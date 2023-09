Prisma | Aguantan a gritón-agresor en el PRI

Dan impulso a la producción agrícola

GIRA A JAPÓN.- El próximo año será la gira del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en Japón, ya se tienen tratos con varias empresas interesadas en invertir en San Luis Potosí; y para el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, son altas las expectativas para el arribo de más capitales de su país, ya están asentadas 60 empresas; y con el jardín japonés inaugurado en el Tangamanga se resume la relación sólida y fructífera entre ambos pueblos y la disposición del mandatario hacia la apertura y el intercambio con otras naciones.

BENEFICIOS AL CAMPO.- Las zonas rurales de San Luis Potosí están teniendo un impulso nunca antes visto, gracias a las acciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien fomenta su desarrollo económico mientras se aprovechan las ventajas de cada comunidad. San Juanico el Chico, al norte de la ciudad, recibirá dos molinos, uno para maíz y otro para mole, en beneficio de su producción agrícola.

REFORESTACIÓN CONJUNTA.- Para conservar el medio ambiente, es necesaria la acción de todas y todos, por lo que el Ayuntamiento de la Capital se suma al sector industrial de San Luis Potosí en los trabajos de reforestación, como se hizo con la empresa Bosch, en una plantación de árboles conjunta, que ayuda a construir una mejor ciudad.

NECEDAD.- La de Sara Rocha por mantener a un agresor sexual en sus filas y es que este personaje, lejos de intentar enmendar sus deplorables acciones, continúa ejerciendo violencia a las mujeres priistas en el edificio del PRI. Incluso ya bajo la batuta de dirigente, ha despedido personal a gritos y prohibiendo el acceso al Partido, esto además de incluir a familiares cercanos en algunos espacios.

GOLPE AL CRIMEN.- La Fiscalía General del Estado capturó a una presunta célula criminal en Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, de ocho sujetos con armas largas y cortas, drogas y vehículos; el operativo se realizó con tres órdenes de cateo; hubo resistencia de los individuos con disparos en contra de los agentes de la PDI que lograron controlar la situación, un golpe relevante contra la delincuencia de alto impacto que abona el trabajo de la FGE.

SECTOR SALUD.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inicia la semana con la instalación del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud, el evento se realizará en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno que ya luce los adornos de las fiestas patrias; el mandatario también se ocupará de los últimos detalles del II Informe de Gobierno que rendirá en Ciudad Valles.

PUEBLOS MÁGICOS.- Los municipios de Tierranueva y Ciudad del Maíz recibieron el nombramiento oficial de Pueblos Mágicos, se reconoce su historia, cultura, tradiciones, artesanías y sus paisajes naturales, esta distinción se traducirá en una mejor economía y más bienestar social para las poblaciones con el apoyo del gobierno estatal; por lo que se suman a la lista de Aquismón, Santa María del Río, Real de Catorce y Xilitla con este reconocimiento.

ESCUELAS SIN AGUA.- Nunca antes se había presentado una crisis de esta magnitud que ha ocasionado que escuelas de preescolar, primaria y secundaria, se queden sin agua y ello obligue a las autoridades educativas a suspender clases, urge que las abastezcan.

TOMÓ NOTA.- El equipo de Xóchitl Gálvez -él de verdad no el de los oportunistas locales- tomó nota de la falta de apoyo del edil y su equipo en el evento de Fundadores y sus constantes reuniones con los morenistas Gabino Morales y Leonel Serrato.

ALISTAN GRITO DE INDEPENDENCIA EN SOLEDAD.- En Soledad ya todo está listo para el grito de independencia, se acordó la participación de todas las dependencias municipales tanto en el acto cívico, como en la verbena programada para ese día, en donde la gente podrá disfrutar de música en vivo, así como de diferentes platillos, mientras llega la fecha, la presidencia tanto en el exterior, como en el interior, ya luce sus mejores galas, gracias a la dirección de Participación Ciudadana.

NO HAN PAGADO.- En donde no han pagado el servicio médico es en el gobierno, lo que ha afectado ya a algunos trabajadores, que han requerido la atención y no se las han otorgado.