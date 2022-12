Prisma | Activo el Operativo Otoño-Invierno 2022

Se olvidó el transporte en plena Navidad

DESDE EL AIRE.- Como parte del Plan Operativo “Otoño-Invierno 2022” se activaron las aeronaves de la SSPC que sobrevuelan sobre los puntos de atención ciudadana que se encuentran en las carreteras federales 57, 49 y 80, las principales rutas de acceso a la ciudad capital, y tiene como propósito inhibir el paso o trasiego de armas y/o droga, en coordinación en tierra con agentes y patrullas de la Guardia Civil Estatal.

¡QUÉ DIFERENCIA!.- A diferencia de administraciones anteriores, que se escondían en las últimas semanas del año, que porque no había dinero para obras, ahora el Alcalde Enrique Galindo sigue con fuerza hasta los últimos días del año, con la rehabilitación integral de la calle Tetela y la pintura en 176 casas habitación de Fovissste.

SIN CONTROL.- Abundaron las quejas de usuarios por la conclusión del servicio de transporte colectivo a muy temprana hora del día 24 en varias de sus rutas y el abuso de taxistas –y de servicios a través de aplicaciones- por los cobros elevados sin taxímetro, y Comunicaciones y Transportes suele alegar que no tiene los inspectores suficientes; eso sucede cada año pero había esperanza que este año no fuera así.

OBRA EN ESCALERILLAS.- Otra obra que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona considera prioritaria y que se concluirá en los primeros meses del próximo año, será la red de agua potable y de alcantarillado en la comunidad de Escalerillas, los trabajos avanzan conforme al calendario establecido por la Comisión Estatal de Agua. Los beneficiados serán casi dos mil familias y se dejará de contaminar la Presa San José.

NO SIRVEN.- También se han recibido quejas por el mal funcionamiento de los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad, en especial los ubicados en el Centro Histórico y en las oficinas del barrio del Montecillo, los que se quedan trabados, se “comen” los billetes o no dan el cambio o, de plano, no identifican las tarjetas de pago. Urge una rehabilitación de tales “maquinitas”.

CIRUGÍAS DE ALTA ESPECIALIDAD.- Con el impulso del DIF que preside Ruth González Silva, y en coordinación con la Secretaría de Salud, el Colegio Potosino Cirugía Plástica y varios hospitales, se han realizado 10 campañas de cirugías extramuros en beneficio de 381 personas de todos los grupos de edad, en situación vulnerable, de las cuatro zonas del estado y sin seguridad social.

CON LA CIUDADANÍA.- El Alcalde Enrique Galindo hizo notar que las obras recientes surgieron por peticiones que le hicieron llegar en un Domingo de Pilas, el programa en el que se conjuntan acciones entre trabajadores del Ayuntamiento y la ciudadanía. Ahí se acordó una rehabilitación completa, de pintura, alumbrado y áreas comunes, para dar nueva vida a esta colonia de más de 50 años de existencia.

ESPALDARAZO.- El sector empresarial se pronunció hoy en favor de la creación de la Guardia Civil del Estado División Caminos (GCEDC), esperan que ese cuerpo de seguridad cubra el hueco que dejó en sus funciones la extinta Policía Federal, en cuanto al abanderamiento en accidentes y auxilio en casos de robo a vehículos de carga pesada, entre otras funciones que competen al gobierno federal.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la Calle Luna, en el Fraccionamiento Capricornio, se quejan que constantemente han sorprendido a personas ebrias orinando en las banquetas, se cree que cerca de la zona pudiera haber un lugar con venta de alcohol clandestina, pues, sobre todo durante la madrugada se han escuchado algunos pleitos callejeros. Piden a la policía municipal y a la Guardia Civil Estatal que realicen rondines nocturnos y pongan alto a los responsables.

POCA RESPONSABILIDAD.- Los casos de coronavirus están a la alza y tal parece que a pocos importa. Las calles repletas, restaurantes, cines, centros comerciales, mercados, en fin, actividad al 100 por ciento y que bueno, sin embargo, no hay conciencia en que el virus regresó, y muy compartido. Los llamados de las autoridades del sector Salud deben ser atendidos. Señores: regresamos a la alerta amarilla, usen cubrebocas, por su seguridad y la de los demás.

ZONA DE RIESGO.- Vecinos de Villa Magna se quejan de que los accesos al fraccionamiento están mal diseñados, pues constantemente se están registrando accidentes en la zona, lo que representa un riesgo porque el Boulevard Gómez Morín es una vialidad de alta velocidad y de mucho tráfico, incluso de vehículos pesados. Las autoridades deberían considerar buscar una solución a este problema.

ALERTA POR FRÍOS.- Han sido constantes los mensajes para extremar precauciones por la onda gélida que azota gran parte del país. Hay a quienes el frío les va como el viento a Juárez, pero no a todos y máxime tratándose de posibles enfermedades respiratorias que además son muy contagiosas. Vienen días helados que nos obligan a sacar del armario las ropas que nos protejan y hagan lo propio con quienes compartimos el día a día.