Prisma | Acaparó las fotos sacerdote Tiktoker

El lunes, obras en Casa de Gobierno

TIKTOKER.- Está en San Luis Potosí, el sacerdote Tiktoker Heriberto García, quien es amigo y colaborador del nuevo arzobispo Jorge Cavazos. Hombres y mujeres reconocieron al influencer y se quisieron tomar la foto con él. No lo dejaban ni salir del recinto. Por cierto se irá a la Santa Sede a estudiar Comunicación Social interinstitucional por recomendación de jefe católico.

BANDERAZO.- La Zona Media consolidará su transformación económica y social con el banderazo que dio ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona de la construcción del bulevar Ciudad Fernández-El Refugio, con inversión de casi 190 millones de pesos, de manera adicional anunció la pavimentación del camino al paraje turístico de la Media Luna y el camino de acceso a San Ciro de Acosta con una inversión de 40 millones de pesos; y el rescate del Hospital General de Rioverde, entre otros proyectos.

SALUTACIÓN.- Afuera de la catedral el gobernador Ricardo Gallardo y su esposa Ruth González Silva le dieron la bienvenida al nuevo arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, en el interior sostuvieron un diálogo y se trasladaron a la casa que sirve de oficina de la catedral donde el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, hizo entrega de las escrituras del terreno que fue donado para la edificación del Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos.

TRANSPORTE GRATUITO.- Desde ayer la SCT habilitó la página web www.mipase.gob.mx, para el pre-registro de estudiantes de nivel superior de instituciones públicas de la zona metropolitana, Ciudad Valles, Matehuala y Tamazunchale, que recibirán la tarjeta “Mi Pase” del programa del transporte gratuito que implementó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como un apoyo para la educación y reducir la deserción.

ALBERGUE INFANTIL.- Todo está listo para que este lunes inicie la renovación de la Casa de Gobierno para habilitarla como albergue para niñas y niños en situación de vulnerabilidad y ahora recibirán alojamiento, alimentos y distintos servicios que contribuyan a su formación. Un mejor destino no se le pudo dar a este inmueble que durante décadas fue un símbolo del derroche y lujos de los gobernantes en turno.

CEREMONIA.- El que se anduvo luciendo en la comida del arzobispo, fue el alcalde Enrique Galindo, quien lo acompañó a las diferentes áreas donde la gente estaba comiendo. Muchos se extrañaban porque en la mañana corrió el rumor de que era cristiano y luego extrañó que no lo haya acompañado a todas las actividades que se tuvieron el día de antier y ayer.

SIN DESCANSO.- La Junta de Coordinacion Política del Congreso del Estado fijo un Calendario de trabajo para todas las comisiones dictaminadoras para este receso legislativo, el objetivo es avanzar en el dictamen de las iniciativas que se encuentran pendientes y si es necesario convocar a un periodo extraordinario o sacarlas empezando el periodo ordinario en septiembre.

TODOS PASAN.- Tiene razón el diputado Mauricio Ramírez Konishi cuando asegura que está mal que la SEP emita un decreto para que todos los estudiantes de educación básica aprueben el ciclo escolar y ninguno sea reprobado, aunque no tengan aprendizaje, pues la pandemia generó un ciclo atípico; esto, señala, es apoyar y promover la ignorancia en un país donde se requiere precisamente educación.

ERA DE ESPERARSE.- La que anda cabizbaja y con la renuncia bajo el brazo, es la titular de Turismo Paty Véliz, pues sus “amigos” que, dicen, la pusieron donde está, ya le voltearon la espalda y ahora “apoyan” a Rafa Armendárez, a quien le pegaban mediáticamente a través precisamente de la hoy secretaria porque no se les cuadró; tantos años en la farándula política y la funcionaria no aprendió, teniendo que pagar ahora el precio con los “columnazos” de sus ex “amigazos”.