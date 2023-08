Prisma | Abusivos en estacionamiento Fenapo

Exdiputada reprobada en comunicación

OPORTUNISTAS.- El gobernador anunció que la Fenapo es de gratuidad en juegos mecánicos, acceso y estacionamiento, pero en un predio que se encuentra a un costado de la Feria y que tiene entrada por Avenida Juárez cobran 60 pesos, pero lo peor es que no tienen a la vista el precio y tampoco dan recibos y es un terregal enorme, ¡no sean ingratos, de perdido paguen impuestos!, bueno sería que les cayera hacienda o que los vigilen.

“EL TIBURÓN”, EN EL BOTE.- La detención de Fernando, alias “El Tiburón”, por el ataque violento en contra de un adolescente, se logró por el trabajo profesional y apegado al marco jurídico de la FGE, a cargo de José Luis Ruiz, y así acalló a quienes exacerbaban el ánimo social repitiendo de manera incesante el video de la agresión y contando, con cronómetro en mano, las horas transcurridas sin ejecutarse la aprehensión para presionar y descalificar a las autoridades.

LUCRO POLÍTICO.- Los que se mostraban indignados y rasgaban sus vestiduras añorando el pasado que les dio privilegios, evidenciaron que lo sufrido por el joven Santiago no les importaba realmente sino el lucro político que podrían sacar con la desgracia ajena, al trascender la noticia, con la respectiva fotografía, de que “El Tiburón” fue detenido, trataron de restar importancia al hecho y desviar la atención a frivolidades, como la supuesta sonrisa del agresor y el calzado “crocs” del director de la PDI, Martín Serrano, en recuperación de una reciente cirugía.

MÉDICO EN CASA.- El gobernador presentará el programa “Médico en tu casa” para fortalecer el cumplimiento del derecho a la salud en beneficio de las familias con una inversión de 12 millones de pesos. Médicos acudirán a las casas, previa cita telefónica, de personas de escasos recursos y con diversos padecimientos, brindándoles diagnóstico, tratamiento, medicamento y seguimiento de sus casos, todo de manera gratuita y se espera dar este servicio a mil personas al mes.

FENAPO EXITOSA.- En apenas tres días de haber iniciado, la Feria Nacional Potosina con llenos totales pinta para ser mucho mejor que la del año pasado, destaca sobre todo la presencia de miles de familias locales y foráneas recorriendo las instalaciones, mientras los conciertos de Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Wisin & Yandel han logrado sacudir al Teatro del Pueblo con presentaciones espectaculares al sentir el calor de la gente.

BENEFICIO COLECTIVO.- En esta edición se reafirma la nueva Fenapo como un evento popular y gratuito, y además contribuye a detonar la economía estatal con una derrama que beneficia a todos los sectores y, de manera adicional, si usted va a la feria y se apersona en el stand de la STyPS puede salir con un empleo de la larga lista de vacantes que se ofrecen; o inscribirse en uno de los programas sociales de la Sedesore.

ISSSTE.- Hay que darle capacitación a la exdiputada local de Morena, Marité Hernández Correa, ahora jefa de Comunicación Social del ISSSTE en San Luis Potosí, sobre el trabajo que le regalaron sus cuates políticos, porque no sabe las atribuciones de su área, que son atender a la prensa respetuosamente, y contestar a la información que se está solicitando.

AL CONTRARIO.- Prefiere delegar su chamba a su propia jefa, la subdelegada María Guadalupe Vázquez Corona, a quien además exhibió de que nunca estaba en su oficina y era difícil agendar un encuentro con ella.

NUEVO PERIODO.- El Congreso del Estado se prepara para convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de aprobar dictámenes que ya pasaron por comisiones que se han mantenido muy activas durante este receso. Uno de estos dictámenes que se pondrán a discusión en el Pleno se encuentra la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí y las reformas constitucionales en la materia.

OPERACIÓN.- Para aquéllos que no se les escapa nada, no tardaron en poner más atención a las “chanclas” del director de la Policía de Métodos de Investigación, Martín Serrano, que a la detención del golpeador del empleado adolescente. Lo que no saben es que recién tuvo operación en una pierna y que por ello usa “calzado suave”. Inclusive, debería estar incapacitado, pero ahí anda cumpliendo con la chamba.

UN EXITO.- El transporte que lleva de la plaza principal de Soledad a las instalaciones de la FENAPO ha tenido éxito y desde temprana hora ya está la fila a la espera de la unidad que los llevará a un día de paseo.

LE SACAN PROVECHO.- Vecinos de los alrededores de la Feria le sacan provecho al evento, pues rentan recamaras, sus baños a los expositores que vienen, además de que muchos se dedican a cuidar carros, sobre todo por las noches.