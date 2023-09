Prisma | A las 4 regiones, 650 mil despensas

RGC, presente en Cerritos y Soledad

BECAS ALIMENTARIAS.- La Sedesore ya inició con la cuarta entrega de becas alimentarias en Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Santo Domingo, Villa de Ramos, la capital, Tierranueva, Rayón, Alaquines, Rioverde y Ciudad Valles, y en total se repartirán en las cuatro regiones 650 mil despensas que contienen 21 productos de la canasta básica para una sana alimentación en apoyo a las familias de bajos ingresos.

NUEVA CLÍNICA ROSA.- En apoyo directo a 20 mil mujeres y sus hijos con servicios médicos, análisis de laboratorio, entrega de medicamentos y lentes gratuitos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó una Clínica Rosa en Quintas de la Hacienda en Soledad de Graciano Sánchez; este programa de salud del gobierno estatal continúa creciendo en toda la entidad y beneficia a los sectores más necesitados de la población.

RGC EN INFORMES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona asistirá este jueves a los informes de gobierno de las alcaldesas de Cerritos y Soledad, María Leticia Vázquez Hernández y Leonor Noyola Cervantes respectivamente; en este último municipio también va a inaugurar el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, obra que se convertirá en un atractivo espacio para el disfrute de las familias soledenses de diversas expresiones artísticas.

VISITA DE LUJO.- De cara al segundo informe de actividades del alcalde Enrique Galindo Ceballos tendrá la visita y el respaldo de los líderes nacionales de los tres partidos que conforman la coalición, PRI, PAN y PRD quienes acudirán a la Capital potosina para ser testigos de los avances del primer priísta de San Luis Potosí, su presencia representa el claro proyecto de la coalición en San Luis Potosí y la confirmación como primer priista del Estado, por quien deben pasar las decisiones políticas del tricolor, cosa que no ha gustado mucho en la dirigencia estatal del PRI.

NO SE DETIENE.- El proceso de municipalización de Villa de Pozos no se detiene por un amparo provisional, tan es así que las comisiones unidas de Gobernación, Desarrollo Territorial y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que se presentará al Pleno; y el hecho de que una minoría, ajena a las necesidades de Pozos y con aviesos intereses, se oponga a los derechos de la gente de esta delegación, no altera el curso de los trabajos y procedimientos para crear el municipio 59.

MISION CUMPLIDA.- Villa de Pozos será el municipio 59 tarde o temprano, pese a los intentos de los “navistas” encabezados por el ex edil Xavier Nava y un juez que, con “chicanas”, retrasa lo que es inevitable: que los habitantes de esta demarcación tengan una vida mejor y digna, sin ser ninguneados ni abandonados como han estado; los buenos oficios políticos y legislativos del diputado José Luis Fernández mucho tuvo que ver para que este proyecto, de los ciudadanos, prosperara.

EN LA MIRA.- El que está en la cuerdita floja como dirigente del Verde Ecologista y diputado, es el legislador Eloy Franklin Sarabia, pues no solo contaminó el proceso de municipalización de Villa de Pozos con desafortunadas declaraciones sino que ha sido denunciado por violencia política de género por una activista defensora del barrio de San Miguelito, en un asunto que no es poca cosa y que podría escalar en las próximas semanas.

PELIGROSO.- Es riesgoso el paso para los peatones que buscan cruzar la carretera Rioverde, en el cruce con la calle Zaragoza y es que los automovilistas se quedaron acostumbrados a pasar por donde quieren y no respetan la vialidad.

DESTACABLE.- Hablando del PRI, es destacable el avance al frente del Comité Directivo Municipal del PRI a cargo de Víctor Hugo Salgado quien demuestra liderazgo en la capital y sigue visitando las colonias y barrios de nuestra ciudad.

NUEVO TEATRO.- Todo está listo para que luego de varios años, por fin este jueves se lleve a cabo la inauguración del teatro Doroteo Arango en Soledad de Graciano Sánchez, su construcción fue iniciada por el propio gobernador Ricardo Gallardo, convirtiéndose en el primer recinto de esta naturaleza en ese municipio.