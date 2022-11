RARO.- A muchos se les hizo raro ver al gobernador Ricardo Gallardo, acudir entre semana a Catedral, cayó de sorpresa para agradecer a Nuestra Señora de la Expectación y a nuestro señor San Luis Rey de Francia, por las bendiciones de este año.

APOYO.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos agradeció públicamente al Arzobispado potosino las facilidades para que la efigie de San Luis Rey de Francia, resguardada en la Catedral Metropolitana, pudiera ser trasladada a Palacio Municipal, donde originalmente estaba… hace más de cien años. La imagen estará expuesta durante noviembre por las festividades de la fundación de la capital potosina.

EL PRIMERO.- Una anécdota que casi pasa desapercibida durante la sesión solemne por el 430 aniversario de la fundación de San Luis Potosí, es que fue la primera vez que un gobernador, en este caso Ricardo Gallardo Cardona, asiste a una reunión de Cabildo. Acudió como invitado de honor y para dar un mensaje a los potosinos, con motivo de la fecha.

MÁS AMBULANTES.- La banqueta de la avenida Carranza entre Independencia y Fundadores está repleta de ambulantes, algunos de ellos ni mexicanos son, que venden gorditas, ropa, botanas, aguas y demás productos, impidiendo el paso de los peatones que tienen que sortear la mercancía tendida en el piso, pero parece que en ese rumbo la autoridad no pasa ni tiene planes de “ordenar”.

OBRA DE ALTO IMPACTO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de una obra que debió hacerse hace muchos años pero se impuso la desidia oficial: la rehabilitación integral de las laterales de la carretera 57, del tramo Anillo Periférico Oriente al Distribuidor Vial Benito Juárez; la inversión será de 159.5 millones de pesos, los beneficios serán para toda la ciudad y se mejorará la movilidad hacia la Zona Industrial. Estas laterales ya presentaban demasiados daños y sobre todo baches.

EN EL CABILDO.- En la sesión conmemorativa del Cabildo por el aniversario 430 de la fundación de la ciudad, estuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reafirmó que la divisa de su gobierno es el trabajo, la unidad, la concordia y el apoyo a los 58 municipios sin distingos de colores partidistas. El alcalde Galindo como los regidores de todos los partidos, expresaron su beneplácito y agradecieron al mandatario su presencia y disposición para impulsar el desarrollo capitalino.

INFORME DEL FISCAL.- El gobernador reconoció ayer el trabajo del fiscal José Luis Ruiz Contreras al rendir su primer informe de gestión, expuso que ha realizado una labor extraordinaria y profesional, porque en la procuración de justicia también ya se nota el cambio, hay una verdadera disposición y vocación de servicio, que ha permitido recuperar la credibilidad de esta institución.

MESA DE SEGURIDAD.- El trabajo en seguridad es de todos los días y no se baja la guardia, por lo que este viernes en Tamuín la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. Este municipio presenta una carencia de elementos y una incidencia delictiva que se atiende con la coordinación de fuerzas estatales y federales, pero ya es necesario que la autoridad municipal haga un mejor esfuerzo.

SUCIO.- Ya ni se ven los tapetes de aserrín que pusieron para el Xantolo en el centro, pero ahí siguen haciendo suciedad. En fin, nadie limpia.

CASA LLENA.- Donde tuvieron casa llena por las celebraciones de Xantolo, fue en Xilitla, de acuerdo a turistas, no sólo fue difícil encontrar una habitación disponible, sino hasta la cena, pues los restaurantes se quedaron sin nada qué ofrecer a los visitantes e incluso algunos tuvieron que cerrar sus puertas antes.

FALTA ORDEN VIAL.- En la avenida Himno Nacional se está generando un caos por la falta de la señalética adecuada, pues un sentido está funcionando a doble carril, lo que genera que conductores se metan en sentido contrario y bloqueen la vialidad, al impedir que el que viene de frente, siga su paso.

NO PASARÁ.- Integrantes de diversos grupos parlamentarios en el Congreso del Estado coinciden en que no permitirán que haya incrementos en impuestos por parte del ayuntamiento de la capital ni tampoco en las tarifas del Interapas, ya que definitivamente no existen las condiciones para afectar todavía más el bolsillo de los ciudadanos.