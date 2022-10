SIN SOBRESALTOS.- Las primeras comparecencias de funcionarios del gobierno del estado ante diputados por la Glosa del Primer Informe de gobierno se realizaron sin sobresaltos, enfocadas exclusivamente en ampliar la información entregada a diferencia de años anteriores, por lo que cumplieron el objetivo trazado.

XANTOLO EN SLP Y SOLEDAD.- El programa de Xantolo en la capital potosina y Soledad, fue presentado ayer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se realizará del 28 al 30 de octubre, y permitirá proyectar al estado a nivel nacional e internacional, se estima una derrama económica de unos 200 millones de pesos; participarán entre otros municipios Aquismón, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale y Xilitla. El estado invitado será Guanajuato.

EN SU LUGAR.- El gobernador Ricardo Gallardo puso el dedo en la llaga y advirtió a los hoteleros de la capital que si no invierten en la huasteca, ofrecerá terrenos baratos e incentivos a inversionistas de otros estados, pues a los locales les gusta nadar de muertito, los aludidos harán como que no oyeron, seguramente.

CON HOLGURA.- En su comparecencia en el Congreso del Estado para la glosa del primer informe de gobierno, los secretarios Guadalupe Torres, Juan Carlos Valladares, Guzmar Ángel González y Leticia Vargas Tinajero pasaron la prueba al exponer los resultados de un año de trabajo y responder las preguntas de las y los diputados que se fueron satisfechos. Quedó claro que en este gobierno se ha restaurado la estabilidad, el desarrollo y concordia social; hay seguridad, inversiones, empleo, programas sociales y obra pública en toda la entidad.

RELEVO GENERACIONAL.- Con las designaciones de las titulares en el INPODE y Turismo, Karla Hernández Sánchez y Aurora Mancilla Castro, respectivamente, se percibe un relevo generacional en el gabinete, son mujeres jóvenes, talentosas y preparadas, con muchas ganas de trabajar;.

MÁS OBRAS A LA HUASTECA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará hoy en Tancanhuitz para presidir la Mesa de Construcción de la Paz, después va a inaugurar la rehabilitación de la secundaria Lorenzo Asterio Chavarría; y en la comunidad de Caujenco iniciará la construcción de un sistema de agua potable. Más tarde, en Tampamolón Corona, dará el banderazo del rescate de la primaria Lázaro Cárdenas y el sistema de agua potable “Tonatico-Chiquinteco”.

TEJIDO FINO.- El general Guzmar Ángel González cumplió en su comparecencia en el Congreso del Estado, tiempo le faltó para seguir enumerando todos y cada uno de los logros que en este año se dieron y que para cómo dejó las cosas la “herencia maldita”, el cambio es titánico y falta mucho por hacer, pero sin duda dio cátedra en seguridad y logró empatía con las y los legisladores.

ROBOS.- Los robos no paran en el Centro Histórico, y lo mismo en la calle Independencia, donde hubo varios atracos el fin de semana, en la calle Rayón sigue el robo de tubería de cobre, tan descarado que hasta ocurre a un costado del edificio de Congreso del Estado, donde hay un vigilante que de ahí no sale, ni para revisar el exterior del inmueble. Lo malo es que el robo de tubería ocasiona desperdicio de importantes volúmenes de agua.

ESTORBAN.- Colonos de la Himno Nacional se quejan de invasión a sus cocheras y por consecuencia los dejan encerrados, los clientes que acuden a la tienda Sandunga, bien campantes van de compras y se estacionan por doquier, provocando dolores de cabeza al vecindario, ya hablaron a Tránsito, a las grúas y nadie hace caso, se rumora que el negocio tiene protección, ups, ¡no sean ingratos!

SEDECO.- De tanto que le preguntaron en la comparecencia al titular de Sedeco, Juan Carlos Valladares, se andaba quedando sin voz. Y le sacaron lágrimas cuando le preguntaron sobre su abuelo Román Valladares.

SE ALISTAN PARA DIA DE MUERTOS.- Ya son más de 25 personas que se han acercado a solicitar un permiso a la Dirección de Comercio, pero se estima que sean alrededor de 200 oferentes, los que ofrezcan sus productos durante el 2 de noviembre.

QUE YA NO QUIERE ENTREVISTAS.- Quien de plano ya no quiere dar entrevistas, es la delegada del INAPAM en Soledad de Graciano Sánchez, Bertha Guerrero, los cierto es que en lugar de andar en todos los eventos, mejor debería dedicarse a dar resultados, pues no ha podido gestionar las tarjetas suficientes para atender la demanda de los adultos mayores.