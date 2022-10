EN OPERACIÓN.- Finalmente el organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, tuvo a bien reparar el pozo Salk V y este viernes lo puso en operación para reabastecer del vital líquido a parte de la zona sur que tenía varios días con problema.

LA NUEVA ERA.- Con el banderazo que dio ayer en Soledad el gobernador Ricardo Gallardo Cardona de la construcción del puente atirantado de Cactus y la carretera de Rioverde, se reafirma la nueva era que impulsa con infraestructura urbana para facilitar la movilidad en la Zona Metropolitana, además de elevar la plusvalía de las colonias vecinas. La inversión en esta obra es de 390 millones de pesos y es la primera de una serie de puentes que se han proyectado con el consenso del Consejo Potosí.

UNA MUJER EN EL INPODE.- Se dio a conocer que Karla Hernández Sánchez ocupará la titularidad del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. Se trata de una abogada egresada de la UASLP, con una trayectoria reconocida en el sector privado por su disciplina, capacidad y eficiencia, criterios que fueron tomados en cuenta para designarla en el cargo.

EBRAD EN LA BMW.- El canciller Marcelo Ebrard viene a reunirse con los altos mandos de la planta de la BMV como parte del cabildeo del gobierno federal para que el corporativo teutón decida instalar una segunda planta para la producción de autos eléctricos que se disputan otros países. Esta labor de Ebrard, que es uno de los punteros de la sucesión presidencial, complementa los esfuerzos desplegados por el gobernador Ricardo Gallardo para amarrar esta inversión multimillonaria al ofrecer las mejores condiciones, facilidades y estímulos que sean necesarios.

CAMBIOS EN EL DIF.- Tras el primer informe de la presidenta del DIF, Ruth González Silva, se analizan ya algunos cambios en el cuerpo directivo para reforzar los planes del 2023 y dar mejores resultados porque se ha detectado que titulares de algunas áreas no van al mismo ritmo que la licenciada González y se han quedado atrás, se les dio una oportunidad en el servicio público que requiere entrega y una marcada vocación social y la desaprovecharon.

YA CASI.- La construcción del Parque Tangamanga 3 en territorio soledense está cerca, se tienen dos terrenos como opción, uno está sobre la carretera a Matehuala y otro, en la carretera Rioverde, falta ver cuál eligen para este proyecto, cuya inversión será casi de 500 millones de pesos, de acuerdo a las declaraciones del mandatario en el evento de arranque del puente de Cactus.

RESPALDO.- La construcción de una nueva sede legislativa no solo tiene el respaldo del gobernador quien ya hizo cuentas y dio luz verde sin afectar presupuestalmente ningún rubro prioritario, además de que permitirá tener un edificio incluyente y moderno, ahorrará mucho dinero en rentas que ahora se pagan y dignificará los espacios de trabajo.

NADA OCULTO.- El presidente de la JUCOPO diputado José Luis “El Chiquis” Fernández fue muy claro al exponer los fundamentos de incluir en el presupuesto 2023 este proyecto de una nueva sede e incluso, dijo que si surge una emergencia o hay una prioridad, no pasa nada si no se concreta, pero se debe considerar en el proyecto porque así es el procedimiento legislativo; no habrá aumento salarial a diputados, ni carros nuevos, ni nada oculto entre líneas.

SERENOS MORENOS.- Según el INE, la nueva dirigencia de Morena en SLP es legal, porque ya fueron resueltos los recursos de impugnación de los inconformes, según el secretario general Guillermo Morales López, así, quedó integrada por Rita Ozalia Rodríguez como presidenta; secretario de Organización Mario Godoy Ramos; secretaria de Mujeres María de los Ángeles; secretaria de Educación, Formación y capacitación Política Roxana Hernández; secretario de Finanzas Guillermo Rivera y secretaria de Comunicación María Reyna.

MALA ONDA.- Muchos que no fueron al informe de la señora Ruth González, dejaron muchas sillas solas, muy seguramente porque era 12 de octubre y los burócratas se dieron la descansada de su vida, porque se tomaron el día. Muy mal por dejarla sola.

VOZ-CERO.- La tropa de la Unidad de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado, ya se queja de la constante ausencia de su responsable, Jacobo Vázquez, que los deja a la deriva sin instrucción de por medio. Le critican que solamente acude a firmar oficios, y que lo hace como "licenciado", que aseguran no lo es.