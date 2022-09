FELICITACIÓN.- La diputada Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, reconoció el trabajo realizado por el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, a un año de iniciar su administración. Precisó que ha sido evidente el cambio en la capital potosina, y la inversión realizada para el mantenimiento de las calles y avenidas, para beneficio de las familias potosinas.

CONGRESO MUNDIAL EN SLP.- Sin hacer ruido ni gastos, el próximo año San Luis Potosí será la sede de un congreso en el que se celebrará el Día Mundial del Turismo, por lo que la entidad tendrá una proyección nacional e internacional, la noticia la dio a conocer el secretario federal de Turismo Miguel Torruco Marqués. La sede fue disputada por otros estados, pero SLP fue seleccionado por el impulso que le ha dado el gobernador del estado al turismo en los últimos meses con diversos eventos como el programa de Semana Santa y la Fenapo que fueron un éxito.

ESPACIO DIGNO EN LA PILA.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva, realizó la entrega de apoyos asistenciales y el arranque de la rehabilitación del Centro de Atención Infantil (CATI) que está al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, donde las hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad tendrán mejores condiciones para su convivencia diaria y su desarrollo.

RGC BENEFICIA A LA CAPITAL.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona asistió al primer informe del alcalde Enrique Galindo Ceballos, al que le ha brindado su apoyo con obras conjuntas y a la ciudad en general con un ambicioso paquete de obras estatales de rehabilitación de la infraestructura urbana como el Circuito Potosí, las avenidas Juárez, Fray Diego de la Magdalena, entre otras.

RECONOCIMIENTO.- El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe expresó su reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por los resultados de su trabajo que dio a conocer en su primer informe de gobierno y afirmó que “tenemos que pensar en nuestros sueños, como el Papa Francisco lo dice, tenemos todos que darnos la mano para lograr grandes metas”.

INFORME.- Hay que cuidar las formas. En el informe del alcalde no dejaban entrar a la prensa, por ningún lado. El departamento de comunicación hace su trabajo pero los mal educados del protocolo y seguridad no dejan hacer la chamba de la prensa.

NARRO.- Asegura el doctor José Narro que está muy agradecido con la prensa y afirma apreciar a los medios de comunicación por el apoyo que le dieron en su función como titular de la Secretaría de Salud Federal.

NO VAN Y SE QUEJAN.- Los que se quejaron porque no les respetan los lugares de estacionamiento que les fueron designados, son los regidores de Soledad, que se molestaron porque un agente de tránsito no les permitía ocupar su espacio y hasta se quejaron en la sesión de cabildo, el problema es que algunos, casi nunca van al ayuntamiento, en una de esas ni los conocen.

ATENCIÓN PARA TODOS.- Con el propósito de cuidar la salud de los soledenses, antes de que concluya el 2022, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, dará apertura a ocho consultorios médicos gratuitos ubicados en diferentes puntos del municipio, los cuales buscan que sean ejemplo.

MAL EJEMPLO.- El gobernador parece seguir la máxima del Presidente de la República de que el que no está de su lado, está en su contra, para ejemplo la hipótesis que hizo este miércoles al decir que quien no apoye su propuesta de castración y pena de muerte a violadores y feminicidas, es porque "está a favor de la violación"; mal que se vaya a los extremos, sobre todo porque quienes no avalan su propuesta lo hacen porque va en contra de la Constitución y de los derechos humanos.

MALA FAMA.- Hay invitados que más habrían hecho por el Alcalde no asistiendo a su primer informe, como ejemplo los dos ex alcaldes priistas Victoria Labastida y Mario García, que no son recordados de buena manera por la población, pues sus administraciones han sido señaladas por múltiples actos de corrupción.

INTERAPAS, OBSOLETO.- Son muchas las voces de peso que afirman que el INTERAPAS es un organismo obsoleto, agotado, un lastre, pero ahí sigue y nadie hace algo para extinguirlo ya que sigue siendo la caja chica de las administraciones municipales y un gran negocio para unos cuantos. En las colonias de Soledad nunca hay agua y cuando la hay, es por una o dos horas, en la capital nunca falta en los fraccionamientos exclusivos y los demás, a sufrir.