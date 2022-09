GC LOCALIZA A MENOR.- Tras un inmediato despliegue operativo aéreo, a pie tierra y mediante el uso de drones operados por personal del C5i2, agentes de la Guardia Civil Estatal de la sección motociclistas, ubicaron al menor Ulises de 12 años de edad en inmediaciones del Circuito Potosí a la altura de la comunidad de Tierra Blanca, cerca del Parque Tangamanga 1. El menor ya está con su familia.

TRISTE.- Ayer le retiraron la placa al inmueble de la sede del histórico Canal 13. Mucha fue la tristeza para quienes saben la importancia de esa televisora en la entidad potosina.

BULEVAR CD. FERNÁNDEZ-EL REFUGIO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona supervisó el avance de la obra del bulevar de Ciudad Fernández-El Refugio con una inversión estatal de más de 189 millones de pesos, con la buena noticia de que será concluida a más tardar en mes y medio para beneficio de toda la región al potenciar el desarrollo económico, social y turístico. Además inauguró la nueva sede de la Sedarh para estar más cerca de los productores del campo y entregó a apoyos agrícolas.

CARRETERA SAN CIRO-RIOVERDE.- En su gira por la Zona Media, el mandatario estatal también dio el banderazo de la obra de ampliación de la carretera San Ciro de Acosta-Rioverde con lo que se consolida la comunicación terrestre entre ambos municipios después de décadas de que se esperó la ejecución de este proyecto. En su mensaje, Gallardo Cardona precisó que la inversión supera los 20 millones de pesos y se beneficiará a 50 mil personas.

PREOCUPACIONES.- Lo que le preocupa en serio al presidente del Consejo del partido Morena, Carlos Arreola Mallol al grado que no duerme, es dónde va a rentar un inmueble para las nuevas oficinas del partido, ya que no quiere que sea en una zona “fresa” o “fifi” como Polanco; ya anda viendo casas en Prados de San Vicente, La Progreso, Los Arbolitos y Las Piedras. Mejor deberían los morenos trabajar en la estructura, pues en las pasadas elecciones no ganaron nada importante y eso que son la primera fuerza política del país.

INFORME EN CENTRO DE CONVENCIONES.- Ante el pronóstico de un clima poco favorable, se dio a conocer que el primer informe de gobierno de Ricardo Gallardo el próximo lunes se realizará en el Centro de Convenciones y no en el Teatro de la Ciudad como se había contemplado, por lo que ya se realizan los trabajos en el nuevo escenario para adaptarlo a las necesidades del evento y están por girarse las invitaciones.

AMAÑADO.- Luego de que se observó un proceso amañado en la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSA, hay agremiados que afirman están pensando en emigrar a otro sindicato, toda vez que se demostró que 2 mil 39 trabajadores de la salud ya no quieren a su actual dirigente Arturo Gerardo Hernández Tenorio.

EN PÉSIMAS CONDICIONES.- Es como se encuentran las calles de la colonia Balcones del Valle, en donde ya no parecen baches, sino cráteres, ojalá la autoridad municipal les dé una manita.

LE DIJERON QUE NO.- Ya se notan en San Luis Potosí, las consecuencias de la “pausa” en la relación política del PAN, PRI y PRD por culpa de las traiciones de “Alito” Moreno, dirigente nacional tricolor, pues el alcalde priista de la capital Enrique Galindo, quiso meter mano en el proceso del PAN para renovar el Comité Municipal de la Capital, pero los blanquiazules no lo dejaron y rechazaron a su candidata; así, poco a poco se irá abriendo la brecha entre PRI y PAN.

TRÁMITE.- Tal parece que los problemas, tardanzas y demás en el Registro Civil se debe al cierre o suspensión de módulos en diferentes municipios de la entidad, lo que ha obligado a interesados en hacer algunos trámites a trasladarse a la capital potosina y, por supuesto, atestar el servicio sin contar los gastos extraordinarios que deben realizar.

LLEGAN A LAS COMUNIDADES.- Las mesas de atención ciudadana en Soledad, llegaron a las comunidades, donde la alcaldesa Leonor Noyola además de acercar los diferentes servicios que ofrece el ayuntamiento, atiende personalmente las demandas de la ciudadanía, lo único malo, es que algunos de los directores, han brillado por su ausencia.