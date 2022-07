GALLARDO EN V. DE ARRIAGA.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó ayer una gira en Villa de Arriaga para inaugurar una escuela primara renovada con seis aulas, cancha techada, redes hidrosanitarias y un módulo de sanitarios con una inversión de 7.5 millones de pesos; después entregó equipamiento agropecuario en favor de productores con 100 implementos agrícolas, 300 tinacos, 250 calentadores y semillas de frijol, cebada y maíz con un costo de casi 4 millones de pesos.

FEDERACIÓN RESPALDA A SLP.- En la mañanera del presidente AMLO, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, anunció más apoyo al gobierno estatal para fortalecer la seguridad con un grupo operativo de inteligencia para el combate de homicidios y secuestros que permitirá reducir el índice delictivo; y de paso AMLO dio una lección de lo que debe ser el periodismo responsable, que no caiga en la calumnia, en los juicios sumarios y denuncias sin pruebas como se ha vuelto costumbre en algunos que se dicen periodistas pero actúan como activistas y opositores.

BIEN APROVECHADO.- El ayuntamiento de Soledad transformó Los Fresnos, un terreno baldío en un área recreativa, donde ahora las niñas y los niños de la zona, pueden disfrutar de los juegos y canchas que se construyeron, permitiendo generar un ambiente favorable a los habitantes de esta zona y que crezcan en un sano desarrollo.

DESESPERADOS.- Los usuarios que se surten de agua del pozo Quintas de la Hacienda, ya están desesperados porque el Interapas no termina de repararlo. Lo lamentable, dicen, es que no aparecen los mentados camiones-cisterna que les prometieron.

GALLARDO TRIPLICA APOYO.- En menos de un año de gestión, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha triplicado el apoyo a 36 municipios con una inversión de dos mil 600 millones de pesos, para obras diversas en Tamazunchale, Xilitla, Aquismón, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala, Venado y la capital, entre otros, cuando gobiernos anteriores otorgaban un apoyo muy reducido en el monto y número de municipios beneficiados.

CHARRISMO SINDICAL.- La exigencia del SITTGE de que el gobierno estatal contrate a 100 trabajadores cuyo contrato venció de acuerdo al plazo estipulado, no tiene sustento porque no se incurrió en alguna violación al derecho laboral, pero ya trascendió que la mayoría de los que pretenden regresar a la burocracia con protestas fueron contratados en el pasado gobierno con altos sueldos por recomendaciones de altos exfuncionarios sin importar que no cumplieran con el perfil y no realizaran alguna actividad.

YA NI LA AMUELAN.- Hay que darse una paseadita por Soledad, donde quiera hay cableado eléctrico y de instalaciones de televisión de paga. En plena calle, a mitad de calle cuelgan los cables que ya llegan casi al suelo, ya no cuidan ningún tipo de detalle.

ACIERTO.- Fue un acierto del gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona el poner en funcionamiento el área de urgencias del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”, en un momento donde los temas de salud se han complicado los ciudadanos requieren de atención de calidad. Los diputados Ma. Elena Ramírez Ramírez y Edgar Anaya Escobedo, señalaron que se trata de instalaciones modernas a la altura de lo que exige la gente y todavía falta que en el mes de septiembre se ponga en funcionamiento el resto del hospital, para entregar una atención integral.

TODOS A COMER.- Más de una tonelada de verduras ha otorgado el Sistema DIF Municipal, a cargo de María del Pilar Cardona Reyna, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo anterior, gracias al programa “Propiciando el Buen Comer”. Firme en su convicción de ayudar a su gente soledense, la presidenta busca fortalecer la salud de la ciudadanía, por lo que el programa será permanente.

DESPROTEGIDOS.- Algo pasa en la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez que, hace mucho tiempo, no atan ni desatan en materia de seguridad. Las familias que viven en esa municipalidad conurbada, están tan temerosas que mejor piden directamente la ayuda de la Guardia Civil Estatal.