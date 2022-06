APOYO FEDERAL.- Para enfrentar a la delincuencia organizada en la entidad, es impostergable que el gobierno federal ya brinde apoyo con más elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, acciones de inteligencia e investigaciones que deriven en detenciones de cabecillas, y que jueces locales y federales instauren procesos efectivos para acabar con la impunidad, el gobierno estatal está haciendo su mejor esfuerzo con la Guardia Civil pero sí se requiere el respaldo de la Federación.

PROTOCOLOS.- Parece que el aumento en los casos de Covid no han alterado en mucho los hábitos en espacios públicos, pero tampoco en establecimientos comerciales que, desde hace tiempo, olvidaron los protocolos sanitarios. Y no se diga en los mercados públicos donde desaparecieron los filtros que tenían colocados. No hay que bajar la guardia, se sigue insistiendo.

INICIO DE OBRAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició la semana dando el banderazo de rescate de la escuela primaria Club de Leones, de la colonia Mártires de la Revolución, que padeció años de olvido y deterioro, se construirá un nuevo edificio, sanitarios, barda perimetral y recibirá mobiliario, la inversión estatal es de 12 millones de pesos; otro banderazo fue la rehabilitación integral del Camino Real a Saltillo, con una inversión de 45.9 millones de pesos en beneficio de más de 150 mil personas.

DECISIÓN ACERTADA.- Para no poner en riesgo a infantes y adolescentes ante la quinta ola del Covid-19, el mandatario estatal anunció que se adelantó el inicio del periodo vacacional de educación básica para el 1º de julio y el alumnado retornará el 28 de agosto. Esta medida es acertada y evitará más contagios, y pidió a los padres de familia para que aprovechen este tiempo libre para llevar a sus hijos e hijas para llevar a los módulos de vacunación.

LENGUA DE SEÑAS.- El DIF capitalino cuenta con un número telefónico en el que se puede solicitar el apoyo de intérprete de Lengua de Señas Mexicana: 4441746480, que opera de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y de 5 a 7, para casos urgentes.

J BALVIN.- Después de varias semanas de espera, se dio a conocer una de las sorpresas de la programación del Teatro del Pueblo, es el cantante colombiano J Balvin, un artista muy exitoso a nivel internacional y que arrastra multitudes, lo que reafirma que esta edición de la Fenapo será todo un éxito y aún falta revelar los nombres de otros artistas.

A DOMICILIO.- La Policía Municipal ya demostró que sí trabaja y muy bien, pues tras los balazos disparados contra el Penal de La Pila y el tiradero de ponchallantas en la carretera, sus elementos llegaron raudos y veloces…para cambiar las llantas de las unidades afectadas; si hay un premio que se llame “Cruceta de Oro”, sin duda se lo ganan.

SÍ TRABAJAN.- Los que si trabajan son los regidores de la capital, como Arturo Ramos Medellín y Ángel Lara ,que acudieron al evento de la Feria del Empleo y Servicios para Migrantes que se llevó a cabo en Soledad, mientras que los regidores de este municipio, brillaron por su ausencia, pues salvo algunas excepciones, rara vez se les ve en sus oficinas.

NO REVIVEN.- Pese a estar prácticamente “muertos” políticamente partidos como el PRD de plano ya desaparecieron de la escena política, por lo que es tiempo de que prospere la Reforma Política que propone quitarles el financiamiento, ya que sólo son una carga para el erario.

RESCATE.- Ya es un secreto a voces el mal estado en que se encuentra el Castillo de Sir Edward James, por la falta de mantenimiento a fondo que requiere, por lo que urge que Turismo Federal lo incluya en algún programa de rescate, aun cuando está en manos de particulares, ya que forma parte del patrimonio cultural de los potosinos.

OBRA.- La pavimentación en la avenida Hernán Cortés, tiene algunos tramos incompletos y ya no se observan las máquinas, aseguran los vecinos y piden que antes de que se vayan, terminen y que además se complemente con una reforestación de la zona y pintura de pasos peatonales e infraestructura vial. Servidos.