*Viene a SLP el secretario de Segob

*Está lista recepción del Arzobispo





VISITA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona espera esta semana la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que se darán a conocer acciones importantes para San Luis Potosí en diversos rubros, por lo que es evidente la buena relación del gobierno estatal con la Federación, la semana pasada estuvieron aquí los titulares de Agricultura y Seguridad con resultados palpables, y la población potosina es la principal beneficiaria de estas gestiones del gobernador Gallardo.

REPARADO.- La fractura en el ducto de El Realito ya fue reparada y ésta semana se prevé llegue el agua a las colonias afectadas por el desabasto, los usuarios preguntan con suspicacia cuánto tiempo durará el operación el acueducto antes de que se vuelva a descomponer.

CAMINO A REAL DE SALTILLO.- Por obras no para el gobernador Ricardo Gallardo, este lunes dará el banderazo de la rehabilitación integral de 1,100 metros de la calle Camino Real a Saltillo en su tramo de Río Paisanos a Periférico Norte; contará con red sanitaria nueva, 72 pozos de visita a distintos niveles para su conexión a las redes y la conexión de 199 descargas domiciliarias; y se incluirá una ciclovía y arroyo vehicular en dos carriles de circulación y acotamiento para estacionamiento, la inversión es de casi 46 millones de pesos.

EXHORTO.- La diputada Emma Idalia Saldaña, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la maestra María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, delegada del local del IMSS, para sostener un diálogo con la Comisión de Salud a fin de que se pueda explicar el proceso de transformación del IMSS en San Luis Potosí el cual está inserto en el Plan de Salud para el Bienestar.

POTOSINO.- El ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco” está en su rancho luego de 88 días en prisión, 42 de ellos en un hospital, pero resulta que Juventino Sánchez Rosales, un potosino muy cercano a él y amigo personal, tuvo un trabajo importante para que obtuviera su libertad ya que llevó la estrategia mediática política en la defensa, mostrando siempre su enorme lealtad.

RECEPCIÓN DEL ARZOBISPO. El Ejecutivo Estatal se mantiene al tanto de los preparativos para la recepción del cuarto arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, e informó que ya están listos los operativos de seguridad pública, protección civil y logística; y expresó que el nuevo jerarca religioso constatará el clima de paz, unidad y trabajo que distingue a las y los potosinos.

YA LIMPIARON.- La parte del parque lineal del bulevar del Río Españita, en El Nuevo Paseo, pegada a Salvador Nava, de ser una zona inutilizable, llena de basura y hasta árboles caídos, ya se encuentra limpia y con los juegos listos para recibir a las niñas y niños de la zona.

EXHORTO.- La Cámara de Diputados hizo un exhorto a los municipios, para que trabajen en su Programa Municipal de Desarrollo, un tema que están llevado en Soledad, cuyo proyecto se espera esté listo en unas semanas, para poder llevarlo a revisión y consulta, para ser aprobado.

SE APAGA.- La estrella del partido Movimiento Ciudadano se apaga luego de ganar la gubernatura de Nuevo León Samuel García, por el problema de escases de agua que se padece en ese estado. Al salir aclarar que a el no le toca resolverlo se detuvo de culpar al alcalde Luis Donaldo Colosio, que es otro activo de ese partido y que no se ve vaya a salir muy bien de ese grave conflicto. Simplemente no tienen capacidad para resolver pues agua no hay.

PRI IGUAL.- En el tricolor están igual o peor con la denuncia que hay en contra e su líder “Alito” Moreno y las presuntas denuncias de corrupción que hay en su contra y muchos lo ven en la cárcel si prosperan las denuncias, el PRD está prácticamente muerto luego de enredarse en la corriente de “los chuchos” que solo le trajo desprestigio y en el PAN la caballada esta muy flaca con el “retorico” de Marko Cortés, que le salió muy mal a los panistas, por lo que se ve que la oposición para el 2024, está muy verde y la verdad no pinta.