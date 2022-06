MÁS APOYO FEDERAL.- Con la visita ayer de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona sigue fortaleciendo su relación de trabajo con la Federación a favor de la producción agropecuaria y la disminución de los daños causados por la sequía y el cambio climático; ya se planea el bombardeo de nubes para provocar lluvias en la entidad, además de gestionar apoyos a los agricultores y ganaderos potosinos.

OBRAS EN LA TINAJA.- Ricardo Gallardo expresó que tuvieron que pasar décadas para que un gobernador visitara la comunidad de La Tinaja, en Soledad, y diera el banderazo a obras necesarias, como una represa y rehabilitación de bordos y canales que evitarán inundaciones de las aguas excedentes de los ríos Santiago, Españita y Paisano, y que ahora serán aprovechadas para la agricultura y ganadería en una extensión de casi 1350 hectáreas, con una inversión de un millón 479 mil pesos, en beneficio de 300 familias.

MOVILIDAD.- Una gran aceptación ha tenido el Plan de Movilidad con tres macro-proyectos de infraestructura en la Zona Metropolitana que presentaron el gobernador Ricardo Gallardo y el Consejo Consultivo Potosí, y falta que se den a conocer los proyectos para el resto de las regiones del estado, todas son obras de largo alcance y a realizarse en el sexenio.

SEMANA FRUCTÍFERA.- Esta semana que concluye fue de mucho trabajo para el gobernador Ricardo Gallardo, realizó una gira en la Huasteca, formalizó apoyos para los ganaderos ante la sequía, recibió la visita de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, quien anunció el envío de grupos especiales contra la delincuencia; en la capital inició la rehabilitación de la avenida Fray Diego de la Magdalena y obras hidráulicas en La Tinaja, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y ayer vino el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos.

GESTIÓN.- El diputado Salvador Isais Rodríguez resultó ser un excelente gestor y a través de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal que preside en el Congreso del Estado logró que San Luis Potosí fuera sede de la conmemoración del Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2022 en México que se realizó en el Colegio de San Luis, en donde contó con todo el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo quien impulsa el desarrollo del campo potosino.

INCLUYENTE Y SIN RENCORES.- Si algo hay que reconocerle al gobernador del estado Ricardo Gallardo, es que antepuso el interés de San Luis por encima de cualquier rencor, pues en el Consejo Potosí hay personajes que apoyaron y financiaron a Xavier Nava, a Octavio Pedroza y hasta Mónica Rangel, y cometieron otras travesurillas de campañas negras, pero ya todo eso quedó en el olvido, hay que ver para adelante, ese fue el mensaje.

GIRA DE BENEFICIOS.- La gira del alcalde Enrique Galindo por España fue muy positiva, no se limitó a recibir el reconocimiento de la “Escoba de Platino”, sino que también hizo intensa promoción de San Luis Potosí, entre empresarios como el propietario del Atlético de Madrid, con quien acordó reforzar los acuerdos de cooperación con el Atlético de San Luis, en beneficio de toda la sociedad potosina.

BUEN ENLACE.- Es de destacar la excelente relación que tiene el presidente municipal con empresarios como Miguel Valladares, quien fue el facilitador de las reuniones del presidente municipal de San Luis con el alcalde madrileño, con la Policía española, el Senado de España y el Atlético de Madrid: honor a quien honor merece.

NOTARIOS.- Los notarios del país se reunieron en San Luis Potosí, pero la prensa los desairó. Por qué será?

JALÓN DE OREJAS.- Por cierto hay que jalarle las orejas a los notarios de Soledad porque no trabajan, se les nota que ya no quieren trabajar. No resuelven pronto los casos, para una simple escritura de terreno llevan más de 5 años sin tramitarla. Que les quiten su cargo si no saben mediar.

ROBAN CATALIZADORES.- Ahora no solo se roban las baterías, sino que también se llevan los catalizadores de los vehículos, como ocurrió la madrugada del viernes en el fraccionamiento San Leonel, en donde cerca de las 4 de la mañana, un individuo, que viajaba en un coche blanco, se lo quitó a un vehículo estacionado sobre la banqueta, lo ubicaron a través de una cámara de seguridad, pero lamentablemente los afectados, no alcanzaron a ver el número de placa.