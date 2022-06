APOYO.- Se espera que en su visita hoy a Ciudad Valles, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, la potosina más encumbrada en el gabinete de la 4T, cumpla con su compromiso de enviar más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la Huasteca y el resto del estado, ya que a nivel estatal hay esfuerzos extraordinarios como la creación de la Guardia Civil para combatir a la delincuencia en todas sus expresiones, por lo que la Federación también tiene que mostrar voluntad y disposición para que las familias potosinas se sientan más seguras.

RENDICIÓN DE CUENTAS.- Ante la exigencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Junta de Gobierno de Interapas puso fecha para el próximo 22 de junio-, para que comparezcan los directivos de Aqualia, la empresa operadora de la presa El Realito, quienes deberán presentar un plan emergente ante las frecuentes fallas en el suministro de agua y sobre todo qué se está haciendo para dar una solución de fondo al problema.

GRAN PROMOCIÓN.- En su gira de trabajo por Madrid, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha hecho una intensa promoción de San Luis Potosí, ya que tiene mucho interés en atraer nuevas inversiones. Pero además busca beneficios en materia de capacitación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que se reunirá también con los mandos de la policía madrileña.

INDUSTRIAS.- Acompañado de los integrantes del Consejo Potosí, Carlos López, Félix Bocard, Luis Antonio Mahbub y Juan Branca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de la reconstrucción de la avenida Industrias, en el tramo de Salvador Nava al Anillo Periférico, con una inversión estatal de 48 millones de pesos y que será ejecutada en un tiempo récord; tendrá nueva carpeta asfáltica, señalética, guarniciones, línea divisoria de carril y cruces peatonales en beneficio de 100 mil personas, lo que favorece la movilidad hacia la Zona Industrial y decenas de colonias cercanas.

AMBIENTE.- Al continuar los trabajos para la actualización de la Ley Ambiental del Estado, las y los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, se reunieron con diferentes especialistas en el tema del agua, con el objetivo de conocer datos y estrategias que se puedan integrar en la modificación de dicha ley.

OBRAS.- Con el aval del Consejo Consultivo Potosí se alista un paquete de obras de infraestructura urbana en varias zonas del estado que van a potenciar el desarrollo económico y social, como serán los bulevares Rioverde-Ciudad Fernández y el de Ciudad Valles al Ingenio Plan de Ayala; y por lo pronto se licitará la rehabilitación integral de la avenida Himno Nacional que tiene décadas sin una intervención a fondo, solo parches y la ciclovía que resultó un fracaso y afectó a muchos comercios.

PREPARATIVOS.- Para la logística y seguridad del recibimiento y asunción del nuevo arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona está muy pendiente de los preparativos y designó a un encargado de la coordinación de los trabajos, se espera la presencia de miles de católicos y representantes del clero a nivel nacional.

SE PONDRÁ PEOR.- No es por generar preocupación, pero los pronósticos de las autoridades es que la sequía se va a aponer peor y a menos de que llegue un huracán con una cantidad impresionante de agua, tendremos lluvias y largos periodos sin ellas, pero nada que pueda modificar la situación para bien.

ALGORTIMO NO LLEGA.- Ahora le ha dado a la clase política dar noticias por Facebook, luego que no se quejen si su nota no se difunde. Hay que entender el valor de todos los medios masivos de comunicación. Y en las redes sociales el mensaje solo llega a unos cuantos.

INVITAN.- Ante el anuncio de las vacunas a niñas y niños de 5 a 11 años, el DIF en Soledad, llamó a los padres de familia, para que acudan con los menores, a los módulos que establezca la autoridad de salud.

APUESTAN.- Ante el crecimiento que registra Soledad, que se ve reflejado con temas como la construcción de vivienda, cada vez más gente apuesta por este municipio, que aspira a convertirse no en el más poblado del estado, sino en un polo atractivo para el crecimiento industrial y de vivienda, de acuerdo a la Procuraduría Urbana.