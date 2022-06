MEDALLAS.- La selección potosina que participa en los Juegos CONADE 2022 tiene un desempeño destacado, el nadador Diego García Berlanga obtuvo dos medallas de oro, también las nadadoras Fernanda Elizabeth Portillo Arrieta y Danna Hermione Pérez; y en racquetbol han obtenido medallas de bronce Valeria Hernández, Ximena Bustamante, José Luis de Alba, Marco Antonio de la Cruz, Óscar Elías Nieto, Dana Hernández, Nicolás Galindo y Benjamín García.

EN SERVICIO.- Colonias como Ponciano Arriaga, Lomas de Santiago, Fraccionamiento Golondrinas, Maravillas, Rinconada del Río y otras, comenzaron a recibir agua, luego de la reparación del pozo "Ponciano Arriaga", que había quedado fuera de servicio por aparente vandalismo.

AVANZAN OBRAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona supervisó ayer el avance de varias obras en la capital: la rehabilitación del Parque Tangamanga II, donde además se construirá un Teatro al Aire Libre, una Unidad de Manejo Animal y se instalará una Rueda de la Fortuna monumental; el Circuito Potosí, con sus 43 kilómetros, puentes, iluminación Led, repavimentación y señalética, esta obra como la de avenida Juárez estarán concluidas antes de que inicie la Fenapo, cuyas instalaciones en renovación también visitó el mandatario y se reportó un avance general del 50 por ciento.

SE FUE JEFE POLICÍACO.- Se confirmó la renuncia del titular de Seguridad Pública de Ciudad Valles, José Juan Herrera Sierra; lo que no se ha confirmado es el motivo que, según ha trascendido, se deriva de un encontronazo que tuvo con el alcalde de aquel municipio.

FENAPO.- Para garantizar la organización, orden y difusión de la edición 2022 de la Fenapo, el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres, se reunió con el Patronato y varios titulares de dependencias estatales para establecer una coordinación efectiva y se revisaron detalles de seguridad, sistema de video vigilancia, atención médica, alumbrado y distribución de espacios. Se espera que sean cuatro millones de personas las que visiten la Fenapo del 5 y al 28 de agosto.

UNA RAYA MÁS.- No sólo da un servicio ineficiente a la población como se ha denunciado principalmente en la zona huasteca sino que además, los Servicios de Salud en el Estado recibieron dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación a los derechos a la protección de la salud y violencia obstétrica.

RAZONES.- Las recomendaciones la Secretaría de Salud, dijo la titular de la CEDH Giovanna Argüelles, “son emitidas por la inadecuada, inoportuna e incompleta atención médica proporcionada en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón por parte de los servidores públicos, hacia dos mujeres embarazadas”. ¡Qué bárbaros!.

COLSAN.- Mal el desempeño del director del Colegio de San Luis, porque no sabe dirigir a sus investigadores que se han quedado atrasados en sus investigaciones y siguen divagando sobre la contaminación del agua –que ya no hay-, sobre la Minera San Xavier –y ya no está operando-, sobre los wirarikas –a quienes no ayudan, y siguen con problemas-.

CREEN.- Mal, alguien pasó el celular del fiscal en un chat público, se puede hacer mal uso de ese número telefónico.

ADIOS INUNDACIONES.- Ejidatarios de La Tinaja, Tacha, Cándido Navarro y Purísima, se van a beneficiar con la construcción de bordos, para acabar con las inundaciones en la zona y cuidar el patrimonio agrícola del municipio, ya que permitirá el almacenamiento de agua durante la época de sequía.

ATENCIÓN A LADRILLERAS.- En el tema de la contaminación que generan las ladrilleras, en Soledad de Graciano Sánchez están trabajando para verificar su cierre, pero es necesario que los municipios vecinos, le pongan más atención al tema, porque afecta a todos, aseguró Dolores Herminia Juárez Herrera, la directora de Ecología soledense, quien tiró una piedra, para que los vecinos, también se pongan a trabajar.

PIDEN APOYO.- Vecinos de la prolongación Muñoz piden que por favor les arreglen esa calle, dicen que esa pavimentación nunca ha sido reparada desde hace por lo menos 40 años, lo que ha dejado una calle maltrecha y con hoyancos por el paso del transporte público. Dicen que en la zona hay comercios, escuelas, universidades, etcétera y nunca han observado que se les ayude con su arreglo. Servidos.