TELÉFONOS PÚBLICOS.- Es cierto que literalmente no hay persona sin teléfono celular a la mano, lo que ha llevado al desuso del teléfono público. Sin embargo, todavía hay quienes recurren a este servicio y se han topado que hay muy pocos aparatos y, los que están, ya no funcionan. Recién la autoridad municipal retiró muchos de ellos, por no contar con permiso, pero las empresas no se molestaron en reponerlos.

LA MEJOR FERIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó anoche la edición 2022 de la Feria Nacional Potosina y su cartel oficial, a realizarse en agosto se perfila para ser una de las mejores de toda su historia y se colocará como uno de los eventos feriales más importantes del país por el número y calidad de expositores, la presencia de artistas de talla nacional e internacional en el Teatro del Pueblo, la Muestra Gastronómica, espectáculos nuevos, instalaciones renovadas y otros atractivos.

ESENCIA POPULAR.- La FENAPO se había vuelto un negocio de unas cuantas personas, las ganancias no se reinvertían y decayó desde antes de la pandemia, pero gracias al gobierno y al nuevo patronato se ha rescatado su carácter popular y familiar, la entrada será gratuita como el estacionamiento y los juegos económicos, por lo que se espera un mayor número de asistentes locales y turistas, y por lo tanto, una mayor derrama que beneficiará a la economía potosina en general.

CON TODO.- Cero tolerancia a la corrupción policial en el municipio de San Luis Potosí, es lo que demostró Juan Antonio Villa, el secretario de Seguridad del Ayuntamiento; y el alcalde Enrique Galindo, al no solo separar de sus cargos a policías acusados de robo, sino que además presentaron la denuncia a la Fiscalía, con la que están dispuestos a cooperar para llevar a la resolución de este crimen. La policía municipal necesitaba desde hace muchos años una mano.

NECESARIA.- El alcalde Enrique Galindo da hoy el banderazo de inicio a la rehabilitación de toda la avenida Ricardo B. Anaya, hasta la calle 24, es decir hasta Prados. Esta obra era indispensable para la zona oriente de la ciudad, por ser una arteria principal y que por años, no se le dio el mantenimiento. Está el antecedente de lo rápido que se ha avanzado en otras vialidades y por tanto, la confianza en que esta obra será de calidad

PATRULLAS.- A partir del próximo lunes, Soledad contará con 40 nuevas patrullas, lo que permitirá tener más presencia en las diferencias colonias y comunidades que integran el municipio, ojalá eso ayude a disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ACLARACIÓN.- El Congreso aclaró que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia, no reveló datos personales de trabajadores de la Auditoría Superior del Estado en el informe preliminar de la auditoría que realizó, sino datos duros; falta todavía el desahogo.

PLAZO.- Al concluir el mes de mayo también cerró el plazo para la presentación de las declaraciones patrimoniales: al menos a quienes laboran en el Ayuntamiento capitalino, se les dio la oportunidad de cumplir con esa obligación hasta el 10 de junio; y es que se alegó que muchos intentaron presentarla de forma electrónica, pero el sistema no se las aceptó.

MUCHO ÉXITO.- El gobernador abanderó a la selección de deportistas potosinos que participarán en los Juegos Nacionales Conade 2022, que se realizarán en Baja California y sedes alternas. La delegación está compuesta por 329 deportistas en las ramas varonil y femenil, y los que obtengan medallas recibirán un estímulo económico de parte del gobierno estatal. Les deseamos éxito a todas y todos estos atletas.

OFERTA.- La diputada Liliana Flores presentó en Sesión del Congreso un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades a acercarse sector privado a fin de aumentar oferta de vivienda popular de calidad en zona metropolitana.

DELITOS.-Hay resultados de la Guardia Civil en materia de prevención y combate al delito, en los últimos días no se han registrado homicidios, se han logrado detenciones de objetivos criminales y aseguramiento de armas, ha disminuido el nivel de violencia con los distintos operativos.