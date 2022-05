*Taxistas ya no pelean con ubers

*Piden reinstalar un contenedor



DOBLETEANDO.– Los conflictos entre taxistas y conductores de plataformas, llegaron a su fin, muchos de los primeros están inscritos en algunas de ellas, es decir, además de "ruletear", responden a llamados de las App. Es de esperarse que los concesionarios estén enterados, pues no son dueños de las unidades. Se las prestan.

“CHARROS 21”.- El equipo de Charrería de infantes y jóvenes con Síndrome de Down “Charros 21”, logró una proyección nacional con el apoyo del gobernador Gallardo y la presidenta del DIF, Ruth González Silva, al visitar la Federación Mexicana de Charrería para promover este deporte mexicano con perspectiva de inclusión. El director del equipo y de la Escuela de Charrería de Rancho El Refugio, Jorge Veloz Huerta, reconoció el apoyo del gobernador y su esposa por contribuir al desarrollo integral de estos infantes con capacidades diferentes.

REVOLUCIÓN. - Locatarios del mercado Revolución piden se reinstale el contenedor de basura en su traspatio. Ya no quieren problemas con los vecinos que les reclaman la basura que llega hasta sus hogares.

SLP Y ARABIA SAUDITA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el embajador de Arabia Saudita en México, Haytham Bin Hassan Bin Mohammed Al Malki, formalizaron proyectos de intercambio turístico, académico y de inversiones. El gobernador Gallardo destacó las fortalezas del estado, la creciente economía y las condiciones geográficas y de infraestructura favorables para atraer inversión de ese país.

“QUEMADOS”.- Voces de políticos en franco retiro que nunca voltearon a ver las necesidades de Villa de Pozos, ahora opinan como expertos y se oponen de manera caprichosa a su municipalización, pretenden suplantar a los habitantes de esta delegación que en su gran mayoría está a favor de la iniciativa del gobernador para crear el municipio 59 y que elijan a sus autoridades y sus impuestos se apliquen a servicios básicos de calidad.

HUASTECA.- Este martes el mandatario Gallardo inicia una gira por la Huasteca para el arranque de obras educativas, mercados y caminos en Tamazunchale, Xilitla, San Antonio y San Martín Chalchicuatla, con lo que se reafirma que esta región es prioridad para el gobierno estatal como las tres restantes, y que se promueve la transformación de todo el estado sin excepciones.

MENOS.- En los primeros once días de marzo, disminuyo 65 % los homicidios dolosos en relación a ese mismo periodo del año pasado, según eso, gracias a las diversas acciones que se plantean diariamente en las Mesas de Seguridad.

UNO MÁS AL 24.- Poco a poco la oposición comienza a enfilar rostros para el 2024, pues a la lista de presidenciables se anotó este domingo, el aún gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ante un auditorio de la Guelaguetza a reventar.

DURA CRÍTICA.- El presidente López Obrador criticó a las universidades públicas, que rechazan a los estudiantes con el argumento de que no pasaron el examen cuando en realidad es que no tienen espacios y no los crean porque “quieren engordarle el caldo a las universidades privadas y como las familias no tienen dinero para pagar esa educación particular, pues los jóvenes se quedan sin estudiar”.

SIN CONTROL.- El precio frutas y verduras es incontrolable, no solo aguacate y el limón sino otros, mientras las autoridades reguladoras se hacen de la vista gorda porque ante la inflación nada pueden hacer; así, el aumento salarial se ha pulverizado y no hay de otra mas que ajustar el ingreso con esta triste realidad

FOTO. Muchos fueron subidos al backstage para tomarse la foto con Magneto, gracias a su buena relación con el diputado del Verde, José Luis Fernández, que sólo subió a los cuates. Para la otra, hay que hacerse amigos del diputado y más ahora que se habla que traerán a Luis Miguel.

POR CIERTO.—Hay que señalar que vimos a la diputada Emma, Liliana, René y Mauricio, baile y baile la de Vuela Vuela en el Teatro de la Ciudad y hasta empujones daban a las verdaderas fanáticas.

DESCUIDADA.- Con basura, sin iluminación y ser utilizada como baño público por los parroquianos que acuden a algunos de los bares luce la avenida Industrias, en el tramo que va de la calle Topacio al Periférico, donde además de trabajo, es necesario reforzar la vigilancia.

APOYO.- Los recorridos de vigilancia de Tránsito y Policía Vial de Soledad se han intensificado, lo que les ha permitido prestar auxilios de manera más rápida.